كابيتال بنك يستضيف الأطفال في رعاية قرى SOS ضمن مبادرة ارسم بسمة احتفالًا بذكرى تأسيسه الثلاثين

ويحرص كابيتال بنك على تنظيم المبادرات الخيرية في شهر رمضان تعزيزاً لقيم التضامن والرحمة في المجتمع، كما شهد الإفطار مشاركة واسعة من موظفي البنك الذين تطوعوا للمساهمة في تقديم تجربة رمضانية فريدة للأطفال، عبر أنشطة ترفيهية وتعليمية تخللتها أجواء من الفرح والاحتفاء.
وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: "نحتفل بشهر رمضان بروحه الحقيقية المليئة بالعطاء، ويسعدنا في كابيتال بنك أن نكون جزءاً من هذا الإفطار الذي يهدف إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال. إن دعمنا لمبادرة 'ارسم بسمة' يأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع، لا سيما خلال شهر الخير."
وأضافت أريج الخطيب، مديرة قسم التبرعات والإتصال في جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية: "إن هذه الشراكة تبرز قوة المسؤولية الاجتماعية للشركات في تحقيق تأثير دائم. نحن نقدر حقًا التزام كابيتال بنك تجاه المجتمع ودعمه لمبادرات مثل "ارسم بسمة"، التي تجلب الفرح والإيجابية للأطفال الذين نعتني بهم. مثل هذه الشراكات تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النسيج الاجتماعي وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة".
وتضمنت المبادرة التي استضافها مركز هيا الثقافي أنشطة إبداعية متنوعة، منها عروض تعليمية حول تطورات الهلال في القبة الفلكية، ومسرحية تفاعلية عن شهر رمضان، وفقرات تراثية مثل المسحراتي، وألعاب ترفيهية وتوزيع الهدايا. كما تمت دعوة الأطفال للاستمتاع بوجبة إفطار لذيذة وصحية أعدّتها نساء من المجتمع المحلي، دعماً لجهودهن في المشاريع الإنتاجية.
والجدير بالذكر بأن مركز هيا الثقافي تأسس في العام 1976، كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والاجتماعية، وتنمية إبداعاتهم، وصقل مواهبهم.
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