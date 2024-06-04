كابيتال بنك يواصل دعمه لجمعية قرى الأطفال SOS

الوكيل الاخباري - في إطار التزامه بدوره المجتمعي المسؤول، وقع كابيتال بنك مؤخراً اتفاقية تعاون مع جمعية قرى الأطفالSOS الأردنية، يسهم بموجبها في تمويل ودعم برامج ومبادرات الرعاية التي تقدمها الجمعية للأطفال والشباب في الأردن.

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ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، السيد تامر غزالة، ورئيس مجلس إدارة جمعية قرى الأطفال SOSالأردنية المهندس مصطفى وشاح في المقر الرئيسي للبنك، وبحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.



وخلال حفل التوقيع قال غزالة: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها كابيتال بنك، والتي يسعى من خلالها إلى دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع الأردني. ونحن في كابيتال بنك نؤمن بأهمية دورنا في مساعدة الأطفال والشباب على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وبناء مستقبل أفضل لهم وللوطن."



وأشاد غزالة بالجهود الاستثنائية التي تقوم بها جمعية قرى الأطفال لرعایة الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في بيوت أسرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للشباب والشابات حتى عمر 24 سنة لمساعدتهم للوصول لمرحلة الاستقلالية.



ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية قرى الأطفال SOS المهندس مصطفى وشاح، عن شكره وتقديره لكابيتال بنك على دعمه السخي، وقال: "سعداء بالتعاون مع كابيتال بنك، ونثمن هذه المبادرة الكريمة التي ستساهم في تعزيز قدراتنا على توفير الرعاية الشاملة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستكون مثمرة ومستدامة، وستعود بالفائدة على الجميع. نأمل أن تكون هذه المبادرة بداية لسلسلة من الشراكات الناجحة الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز روح التكافل الاجتماعي."