كيا الأردن وبمشاركة موظفيها تتعاون مع WashyWash لدعم التعليم في الأردن من خلال مبادرة "فرّحهم" لتوزيع الحقائب المدرسية

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء كيا في الأردن، عن توقيع اتفاقية تعاون وتمكين مجتمعي مؤخراً مع شركة WashyWash المتخصصة بتقديم حلول التنظيف الجاف الاحترافية، لإطلاق مبادرة "فرّحهم" لتوزيع الحقائب المدرسية، وذلك في إطار برامج استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية التي تركز عبرها على مساندة الطلبة الأقل حظاً، بتقليص نسبة تسربهم المدرسي الناجم عن الظروف الاقتصادية الصعبة.



وقع الاتفاقية من جانب الشركة الوطنية العربية للسيارات، والتي تعتبر إحدى شركات مجموعة عليّان، رئيسها التنفيذي، محمد عليّان، فيما وقعها من جانب WashyWash، الشريك المؤسس والمدير العام لديها، مازن درويش، وذلك في معرض "كيا تاون"، الذي يعد أكبر معارض "كيا" في العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات في المملكة.



وفي إطار الاتفاقية، ستقدم كيا-الأردن للطلبة الذين تشملهم المبادرة، الحقائب المدرسية الملائمة التي سيتم جمعها بتبرع من موظفيها، والتي ستتولى WashyWash مهمة تنظيفها وتدويرها لحقائب جديدة؛ من أجل توزيعها على المستفيدين.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليّان: "نجسد عبر مبادرتنا هذه إيماننا بأن التعليم حق أساسي للطلاب مهما كانت ظروفهم، وبأن مسؤولية حمايته واجبة على الجميع. ونتوجه بالشكر الجزيل لشركائنا WashyWash على مساندتنا، مقدمين سويةً نموذجاً للشراكة الفاعلة والهادفة للتصدي لظاهرة التسرب المدرسي التي تعد من أكبر التحديات المجتمعية. الشكر موصول لموظفينا الذين نحرص على تعزيز مشاركتهم المجتمعية، والذين لبوا نداء الواجب تجاه أبنائنا الطلبة، مؤكدين بتبرعاتهم السخية أصالة المجتمع الأردني."



وتعتبر مبادرة "فرّحهم" لتوزيع الحقائب المدرسية" التي تنفذها الشركة بالتعاون مع WashyWash واحدة من مبادراتها الموجهة للتمكين من خلال التعليم، الذي تعلي قيمته باعتباره مفتاح التغيير الإيجابي المستمر، تماشياً مع روح مبادئ علامة كيا العالمية وكيا الأردن.