كيا EV9 الكهربائية بالكامل تفوز بجائزة أفضل سيارة في أمريكا الشمالية لعام 2024™

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- فازت سيارة كيا EV9 ذات الثلاثة صفوف والكهربائية بالكامل، بلقب سيارة العام في أمريكا الشمالية وذلك من قبل لجنة تحكيم جوائز سيارة العام في أميركا الشمالية (NACTOY). وهذه هي المرة الثالثة خلال خمس سنوات التي تختار لجنة تحكيم NACTOY سيارة كيا، كأفضل سيارة في هذه الفئة، كما يُعتبر هذا الفوز الثاني لسيارة كيا الكهربائية EV.وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا امريكا الشمالية وكيا امريكا: "يمثل طراز كيا EV9 نموذجًا جديدًا في قطاع سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف. وللعام الثاني على التوالي، كان المتأهلون الثلاثة للتصفيات النهائية هم المركبات الكهربائية أو مجموعات أوسع نطاقاً تتضمن طرازات كهربائية، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على التوجه العام لهذا القطاع. ويؤكد هذا الفوز على مكانة EV9 باعتبارها ليست فقط أفضل سيارة متعددة الاستخدامات، ولكنها أيضاً سيارة كهربائية نموذجية".تم اختيار EV9 من قبل 50 خبيراً في عالم السيارات من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والالكتروني. وكجزء من عملية التقييم، اختبر أعضاء لجنة التحكيم في جوائز سيارة العام في أميركا الشمالية مركبات تشمل السيارات الرياضية والشاحنات الصغيرة، وقاموا بتقييم المعايير بما في ذلك ابتكار السيارات والتصميم، ميزات السلامة والأداء والتكنولوجيا، رضا السائق عن المركبة، وتجربة المستخدم والقيمة.وعلى خطى سيارة كيا EV6 التي فازت بالجائزة المرموقة العام الماضي، تم طرح كيا EV9 الجديدة كلياً، كأول سيارة دفع رباعي كهربائية ذات الثلاثة صفوف في السوق بكميات كبيرة في الولايات المتحدة مع سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعةMSRP ، ابتداءً من 54900 دولار فقط ومسافة تقدر بـ 304 أميال من وكالة حماية البيئة (EPA)، واحدة من النطاقات الكهربائية بالكامل لسيارة Light Long Range RWD. تتوفر كيا EV9 2024 حالياً للبيع، مع مخزون محدود سيكون متاحاً في جميع الولايات الخمسين. وتتميز سيارة الدفع الرباعي بـ 7.8 بوصة من الخلوص الأرضي المتوفر وما يصل إلى 81.9 قدم مكعب من مساحة الشحن مع طي الصفين الثاني والثالث وقدرة القطر المتاحة البالغة 5000 رطل. ومن المتوقع في وقت لاحق من هذا العام تجميع كيا EV9 في الولايات المتحدة في منشأة تصنيع كيا في ويست بوينت، جورجيا.