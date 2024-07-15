"كيّيش توفيرك" مع كريم بلاس خلال الصيف

الوكيل الاخباري -تطابق كريم بلس هذا الصيف ما يوفره مشتركيها في الأردن عن طريق إطلاق حملة "كيّيش توفيرك" طوال شهري تموز وآب. وستقوم كريم بمكافأة أول 20 مشترك في كريم بلس يحققون توفيرات تصل الى 50 دينارًا أردني كحد أقصى.

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ويقدم اشتراك كريم بلس مجموعة واسعة من الفوائد المصممة لتعزيز تجربة العملاء. فبمقابل اشتراك شهري بتكلفة 2.99 دينار أردني فقط، يتمتع العملاء بتوصيل مجاني غير محدود على طلبات الطعام، و10% رصيد كريم مرتجع على 10 رحلات, بالاضافة الى إمكانية استخدام خدمة كريم داين آوت بشكل حصري، والتي تتضمن عروض وخصومات خاصة عند زيارة أفضل المطاعم والمقاهي في عمان. ويجدر بالذكر أن متوسط المدخرات الشهرية لأعضاء كريم بلس في الأردن هو 20 دينار أردني.



وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "يسعدنا دائماً تقديم أفضل الخدمات عبر كريم لعملائنا مع توفير أكبر قيم توفيرية ممكنة لهم. فمنذ أن أطلقنا كريم بلاس، برنامج الاشتراك الشهري الأول من نوعه في الأردن، يتمتع عملائنا بالتوفير بشكل كبير على رحلاتهم وطعامهم وجميع طلباتهم. والآن، ستقوم حملة "كيّيش توفيرك" بمكافأة أول ٢٠ مشترك تصل مدخراتهم الى ٥٠ دينار أردني كحد أقصي خلال شهري تموز وآب عن طريق مطابقة القيم التي يوفروها بالكاش".



ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء

يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.

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