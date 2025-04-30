مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، بهدف إشراك موظفي الشركة في تأمين "رعاية"، لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان.

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وقّع الاتفاقية كلٌّ من السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، والكابتن زيد كلبونة، مدير عام الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي.



وأكدت السيدة قطامش أن هذه الاتفاقية تُعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي، وتوفير رعاية شاملة للموظفين في مواجهة مرض السرطان. وأضافت: "إن توفير تأمين صحي ضد السرطان يجب أن يكون أولوية، حيث يمثل تأمين (رعاية) حلًا جذريًا لضمان العلاج الحصري والفوري في مركز الحسين للسرطان في حال الإصابة – لا قدّر الله – حيث يسهّل على المريض البدء برحلة العلاج دون الدخول في دوامة القلق بتكاليفه".



من جانبه، أوضح الكابتن كلبونة، مدير عام الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الشركة تجاه موظفيها وأسرهم، وحرصها على دعم المجتمع المحلي، خاصة في المجالات الصحية التي تمسّ حياة الأفراد بشكل مباشر. وأضاف: "نحن في الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي نولي أهمية كبيرة لصحة موظفينا ورفاههم، وبالتالي فإننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم. وتأتي هذه الاتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان لتوفّر جزءًا من هذا المشروع الهام، الذي سيسهم في توفير الأمان الصحي والتغطية اللازمة في مواجهة مرض السرطان، مما يتيح لهم فرصة التفرغ للعلاج دون القلق بشأن التكاليف".