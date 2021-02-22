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الإثنين، 22-02-2021 09:06 ص

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

ماكدونالدز الأردن تطلق حملة الشتاء للعام 2021

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الوكيل الاخباري - أعلنت ماكدونالدز الأردن بالشراكة مع جمعية كلنا الخير عن إطلاق حملة الشتاء للعام الحالي، والتي اعتادت أن تطلقها في كل عام مستهدفة الفئات الأقل حظاً في العاصمة عمان وعلى امتداد رقعة المملكة في المحافظات المختلفة.

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وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية؛ عملت ماكدونالدز الأردن على تجهيز ما يزيد عن 500 صندوقاً تحتوي معطفاً وبطانية وبعض التجهيزات الشتوية، بالإضافة إلى صوبات تعمل بمادة الكاز.


وفي ظل جائحة كورونا، عمل فريق ماكدونالدز على تجهيز صناديق إضافية تحتوي العديد من مواد التعقيم والتنظيف، تشجيعاً للفئة المستهدفة على اتباع الإرشادات العامة في تكرار عمليات التعقيم والحفاظ على نظافة اليدين والأسطح لمنع تفشي فيروس كورونا.


وفي تعليقه، قال السيد أحمد عرموش الرئيس التنفيذيلماكدونالدز الأردن: "تأتي حملة الشتاء لهذا العام بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، مما يحتم علينا أن نعد تجهيزات إضافية إلى جانب وسائل التدفئة والألبسة وغيرها، فعملنا على إضافة مواد تعقيم ومنظفات تماشياً مع الظرف الحالي." وأضاف بأن المسؤولية المجتمعية التي تتبناها ماكدونالدز الأردن تتم ترجمتها إلى أفعال على الأرض، تخدم الفئات المجتمعية الأقل حظاً وتسخر الإمكانات المتاحة لمد يد العون لأبناء الأردن الذين يستحقون الأفضل دائماً.


وقد صرح مسؤولو الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بأن تجديد التعاون مع ماكدونالدز الأردن يأتي في إطار  أنها تعتبر واجبها تجاه أبناء شعبنا جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها ومهمتها الوطنية، وسر النجاح في هذا التعاون هو وجهة النظر والرؤية المشتركة للهيئة ولماكدونالدز الأردن تحت مظلة RMHC الخيرية.


يذكر أن ماكدونالدز الأردن تتبنى نهجاً فريداً في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية، من حيث إطلاق حملات خيرية وأخرى مبتكرة. ومؤخراً تبنت ماكدونالدز الأردن حملة تشجع على تعقيم اليدين ابتكرتها الطالبة آية الحموري عبر إنتاج صابون يحتوي على قطعة معدنية تحمل شعار ماكدونالدز، وعند تكرار استخدام الصابون والوصول إلى القطعة؛ يمكن للمستخدم استبدالها بوجبة مجانية من فروع ماكدونالدز الأردن المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.


 




 

 


 

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