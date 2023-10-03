متطوعو البنك العربي يشاركون في فعالية ثقافية للأطفال في مكتبة درب المعرفة

الوكيل الإخباري -

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شارك عدد من متطوعي البنك العربي مؤخراً في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي عُقدت في مكتبة درب المعرفة بمؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، والتي استفادت منها مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال (SOS).وقام فريق "درب المعرفة" بالتعاون مع فريق متطوعي البنك العربي بتقديم العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال البالغ عددهم 16 طفلاً والتي تمثلت في: فقرة الحكواتي، حيث استمع الأطفال لقصة بصحبة حكواتي درب المعرفة، إضافة إلى أنشطة فنية وأشغال يدوية تم تنفيذها نظراً لأهمية الفنون في ترسيخ أحداث القصة في ذهن الأطفال، وذلك من خلال صنع شخصيات من وحي القصة التي استمعوا إليها، كما تم تنفيذ نشاط القراءة الحرة، وتم تخصيص وقت حر ليتمكن الأطفال من البحث عن كتاب أو قصة لقراءتها.ولاقت الفعالية استحسان الأطفال المشاركين حيث أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم، ووفرت لهم المساحة الفكرية للبحث والاكتشاف من خلال ممارسة الأنشطة القرائية والإبداعية التفاعلية، التي تسهم في تنمية وصقل قدراتهم الخلاقة.وقد دأبت مكتبة "درب المعرفة" خلال السنوات السابقة ، على استضافة متطوعي البنك العربي لعقد الأنشطة القرائية والثقافية الموجهة للأطفال الأقل حظاً، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرات البنك العربي في مجال المسؤولية المجتمعية وحرصه على المساهمة في الجهود الرامية إلى المساهمة في تطوير البيئة التعليمية والتربوية للأطفال.والجدير بالذكر أن "مكتبة درب المعرفة" التي تعتبر جزءاً من مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافيّة، هي مكتبة أطفال فتحت أبوابها عام 2013 لجميع الأطفال واليافعين/ات على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، حيث تهدف إلى أن تكون مساحة إبداعيّة ومعرفيّة وحيويّة للأطفال، مع كونها محطّ ثقة لأهاليهم.