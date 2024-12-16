مجلة (ذا بانكر) تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024

ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة (ذا بانكر) هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر.
وتعتبر مجلة (ذا بانكر) واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.
وفي تعليقها على هذا التكريم، بينت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن هذا التقدير المميز يجسد من جديد المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك العربي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة الى مواصلة البنك النمو عبر مختلف القطاعات على الرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم. وأكدت الصادق على أن ما يحققه البنك من إنجازات يأتي كنتيجة لتوظيف مجموعة من الركائز الرئيسية المنبثقة عن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة ومن بينها تنوع مصادر الدخل عبر البلدان التي يعمل بها البنك ومنهجية إدارة المخاطر الحصيفة التي يتبناها، هذا الى جانب قدرة البنك الفريدة على تقديم خدمات مميزة عبر الحدود وتركيزه المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية لعملياته. وأكدت الصادق على مواصلة البنك الاستثمار في تطوير الحلول المصرفية الرقمية القائمة على الابتكار من خلال استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها وبالشكل الذي يلبي المتطلبات المتجددة لعملائه والمجتمعات التي يعمل بها عبر المنطقة.
وكان البنك العربي قد حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024 من مجلة (غلوبال فاينانس) Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.
يُذكر أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وسيدني ودبي والبحرين.
-
أخبار متعلقة
-
أكاديمية "جورامكو" تبدأ العام الدراسي من مبناها الجديد المفتتح حديثاً
-
فندق سنترو مدى عمّان من روتانا يعين هيثم ملحس مديراً عاماً له
-
شركة وضوح تقيم حفل نهاية العام باستعراض إنجازاتها ورؤيتها للمستقبل
-
بنك الإسكان يواصل رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة
-
بحضور اكثر من 400 مشارك.. زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مطوّري جوجل "DevFest Amman 2024"
-
سامسونج تتعاون مع خمس علامات محلية لإطلاق مجموعة ‘The Flipside Fashion Collection’ المستلهمة من الثقافة العصرية
-
بنك الأردن يواصل دعم البيئة بزراعة 500 شجرة مثمرة في الأغوار الوسطى بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة
-
مجموعة "ايه . جيه . آي" تفوز بثلاث جوائز ضمن قطاع التصميم والهندسة على صعيد منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2024