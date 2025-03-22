مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف مجموعة من أطفال جمعية عبين عبلين ضمن مأدبة إفطار رمضانية

وقد جاء الإفطار الرمضاني الخيري انطلاقاً من حرص المجمع على التواصل مع كافة فئات المجتمع بالتركيز على الأطفال خاصة الأيتام منهم ومشاركتهم المناسبات المختلفة، وتجسيداً لدوره الإنساني ولالتزاماته التكافلية التي يضعها على عاتقه بما يمتد ليشمل التكافل المعنوي والنفسي.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "تعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية المجمع للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، التي تهدف من خلال مبادراتها المتنوعة إلى تغطية مختلف الفئات والقطاعات ودعمها بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية ويلبي الاحتياجات الفعلية، كما تسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للمجمع على الفئات والقطاعات التي يدعمها، تأكيداً على دوره كمؤسسة مسؤولة ومواطنة."
ومن جانبه، أعرب رئيس الجمعية الأردنية لرعاية الأيتام-عبين عبلين الخيرية، حسام المومني، عن شكره وتقديره لمجمع الملك الحسين للأعمال على هذه المبادرة الإنسانية، مشيراً إلى أهمية المبادرات المماثلة لما لها من أثر طيب في نفوس الأطفال، كونها تشعرهم بالاهتمام بهم من قبل المجتمع المحلي.
هذا وتميز الإفطار الرمضاني بأجوائه التي صممت لإدخال الفرحة إلى قلوب الضيوف من الأطفال المدعوين، كما تخلله العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والمسابقات التي أضفت البهجة، مختتماً بتوزيع كسوة العيد والهدايا على الحاضرين.
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