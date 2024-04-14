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الأحد، 14-04-2024 01:52 م

مجمّع المناصير الصناعي يطلق حملة لمنتجه الخاص بكيماويات البناء "شيلد المناصير"

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الوكيل الاخباري - أطلق مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير  - حملة لمنتجه الخاص بكيماويات البناء "شيلد المناصير" والذي يقدّم باقة متخصصة من حلول البناء والخرسانة والإسمنت التي تعدّ مكوناً أساسياً في مجال الإنشاءات. 

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وتركز هذه الحملة على التعريف بمنتجها "شيلد المناصير" وتسلّط الضوء على مزاياه وفعاليته للأعمال الخاصة بالإنشاءات وشموليته لكافة المنتجات والمكونات المتعلقة بحلول البناء والتي يصل عددها إلى 12 قطاع؛ ابتداءً من توفير المواد الخام ومستلزمات إنشاء المباني والبنى التحتية التي تتميز بالأمان والفعالية وطول الأمد وانتهاءً بكل ما يتعلق بعمليات التشطيب.

 

وتشمل باقة منتجات "شيلد المناصير" مواد العزل المائي وإصلاحات الخرسانة وحلول وأنظمة الأرضيات وطلاءات حماية الأسطح ومواد الربط والتأسيس وكافة مواد ومستلزمات تشطيب المنشآت. وتتميز جميع منتجات "شيلد المناصير" بالجودة العالية والمتانة القصوى التي تمكّن شركات المقاولات وأعمال البناء من اعتمادها في مشاريع البناء والإنشاءات. 


ولدى "شيلد المناصير" العديد من المكاتب الإقليمية وقنوات التوزيع والممثلين، كما يتم توزيع منتجاتها عن طريق المركزية الأردنية لمواد البناء وهو الموزع الرسمي لمنتجات "شيلد المناصير" في الأردن والتي تتوزع فروعه في كافة أنحاء المملكة. 


ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير  تأسست عام 2008 و بدأت الإنتاج في عام 2011. ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، والإنشاءات الكيميائية، والمعادن الأساسية التي تدخل في الصناعات المهمة، ومواد الأسمدة العضوية، ومكملات الأعلاف الحيوانية، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية والكيماوية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

 

وتقوم أعمال المجمع على أسس وقيم هامة تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة، والبيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة والاحترام، وهو حائز على شهادات الآيزو 9001 و 45001 و14001، كما يضم مجمّع المناصير الصناعي أكثر من 750 موظفاً وتبلغ مساحته نحو 44 كيلو متراً مربعاً. 

 

 

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