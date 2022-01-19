مطار الملكة علياء الدولي يجدد "الاعتماد الصحي للمطارات" الذي يمنحه المجلس الدولي للمطارات لمدة 12 شهرًا

الوكيل الاخباري - جدّدت "مجموعة المطار الدولي" بنجاح " الاعتماد الصحي للمطارات" لمطار الملكة علياء الدولي الذي يمنحه المجلس الدولي للمطارات لغاية كانون الأول 2022.

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وتأتي هذه الشهادة تقديرًا لالتزام المطار بمنح الأولوية لإجراءات الصحة والسلامة، بما يتماشى مع توصيات فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (CART) التابعة لـمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وإرشادات "إعادة تشغيل وتعافي قطاع الطيران" التابعة للمجلس الدولي للمطارات، وأفضل الممارسات المُتبعة في القطاع.



وكان المجلس الدولي للمطارات قد أطلق برنامج "الاعتماد الصحي للمطارات" في تموز 2020 في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19". ومع اعتماد أكثر من 420 مطارًا منذ ذلك الحين، يساعد البرنامج المطارات في إظهار تدابير الصحة والسلامة بشكل منهجي للمسافرين والهيئات التنظيمية والحكومات على حدٍ سواء.

ويغطي التقييم عدة مجالات بما يشملممارسات التنظيف والتعقيم، وتعزيز التباعد الجسدي (حيثما كان قابلًا للتنفيذ)، والحفاظ على صحة الموظفين والمسافرين، والمرافق الخاصة بالمسافرين،إلى جانب التواصل الفعال مع المسافرين.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يُعدُّ هذا الإنجاز خير دليل على مدى جدية مجتمع المطار في مواصلة الاهتمام بصحة المسافرين والموظفين وسلامتهم على حدٍ سواء. لقد اتخذ فريقنا وجميع الأطراف المعنية بأعمالنا خطوات فاعلة لتقليل المخاطر الصحية في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم والحفاظ على الاعتماد الصحي للمطارات لمدة عام آخر - ولهذا، أتوجه بخالص الشكر لهم جميعًا".



ومنذ بدء الجائحة، نفذت "مجموعة المطار الدولي" مجموعة من الإجراءات الوقائية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بما يشمل تركيب الحواجز الزجاجية على الكاونترات، وعرض تعليمات الصحة والسلامة، ووضع معقمات اليدين، وغير ذلك الكثير. وإلى جانب ذلك، تم إنشاء مختبرات طبية في مطار الملكة علياء الدولي لإجراء فحوصات "بي سي آر" للمسافرين القادمين، بما يتماشى مع إجراءات السفر التي أقرتها الحكومة الأردنية.