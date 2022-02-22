الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

"النقل البري" تكشف عن العمر التشغيلي لمركبات التكسي الأصفر

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في المقاصف المدرسية ومدى جواز مشاركة الطلبة برأسمالها

دعم فئات جديدة بالتعرفة الكهربائية بشروط .. تفاصيل

إصابة 3 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق البترول في اربد

الأزمة الأوكرانية الروسية تصعد باسعار القمح عالمياً

الخصاونة في عمّان ويخضع للحجر المنزلي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً الاربعاء - أسماء

الملابس والاسمدة والفواكة من أبرز الصادرات السلعية للأردن في 2021 - تفاصيل

"عرار" رمزاً عربياً للثقافة 2022

بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

الثلاثاء، 22-02-2022 01:53 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 395,800 مسافر خلال شهر كانون الثاني 2022

PRL& social media photo


الوكيل الاخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 395,897 مسافرًا خلال شهر كانون الثاني 2022 بارتفاعٍ نسبته 161.3%، وانخفاضٍ نسبته 39.5% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن"مجموعة المطار الدولي".

اضافة اعلان

 

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 4,630 حركة خلال الشهر نفسه، مسجّلة زيادة نسبتها 127.2%، وانخفاضًا نسبته 23.6%مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 4,048طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 13.6%، وأقل بنسبة 42.4% مقارنة بعام 2019.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "كما يتضح من إحصاءات شهر كانون الثاني الماضي، فإن حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من التحسّن مقارنة بإحصائيات عام 2021.

 

نأمل أن يستمر قطاعنا في بناء ثقة المسافرين في السفر الجوي الآمن، مع تخفيف الإجراءات والقيود في مختلف أنحاء العالم، ونتطلع إلى رؤية التأثير الذي سيحدثه هذا الأمر على الحركات على أساس سنوي طوال عام 2022".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Nottingham-Model-creative shot_Black(disclaimer included) copy

هاتف HUAWEI nova 9: نقطة ربطٍ واحدة لأجهزتك المتعددة

Aerial

"سرايا العقبة ووتربارك" تستعد لفتح أبوابها لموسم جديد في شهر مارس

103272805_3141633292559847_853511230990987352_n

تعلن المركزية تويوتا عن اختيار منصة إنفوبيب الكاملة للاتصالات السحابية لتوفير خدمة عملاء استثنائية

GetAttachment

اللجنة الأولمبية الأردنية تُجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين

Resized 1-009_Design_Tab S8 Ultra with Book Cover_Graphite_HI

سامسونج ترسي قواعد جديدة مع جالكسي Tab S8.. الجهاز اللوحي الأكبر والأكثر جرأة وتنوعاً حتى الآن

Blink Event- image

بنك Blink الرقمي يواصل الترويج لخدماته المصرفية ويستعرض أبرز خصائصه ومزاياه - صور

أخبار متعلقة
Arabi-Mobicash

ادفع قيمة مشترياتك من خلال هاتفك مع تطبيق "عربي موبي كاش" المتوفر عبر منصة AppGallery

1642081922916

الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي لمطار الملكة علياء الدولي