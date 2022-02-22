مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 395,800 مسافر خلال شهر كانون الثاني 2022

الوكيل الاخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 395,897 مسافرًا خلال شهر كانون الثاني 2022 بارتفاعٍ نسبته 161.3%، وانخفاضٍ نسبته 39.5% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن"مجموعة المطار الدولي".

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 4,630 حركة خلال الشهر نفسه، مسجّلة زيادة نسبتها 127.2%، وانخفاضًا نسبته 23.6%مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 4,048طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 13.6%، وأقل بنسبة 42.4% مقارنة بعام 2019.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "كما يتضح من إحصاءات شهر كانون الثاني الماضي، فإن حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من التحسّن مقارنة بإحصائيات عام 2021.

نأمل أن يستمر قطاعنا في بناء ثقة المسافرين في السفر الجوي الآمن، مع تخفيف الإجراءات والقيود في مختلف أنحاء العالم، ونتطلع إلى رؤية التأثير الذي سيحدثه هذا الأمر على الحركات على أساس سنوي طوال عام 2022".



