مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 695,500 مسافر خلال شهر كانون الثاني 2024

الوكيل الإخباري - وفقًا لإحصائيات "مجموعة المطار الدولي"، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 695,504 مسافرين خلال شهر كانون الثاني، مسجلًا زيادة نسبتها 2.8% مقارنة بإحصائيات عام 2023. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 5,767 حركة، بانخفاض نسبته 4.2%، وتعامل مع 6,407 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 34.6%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شهد الشهر الأول من العام تحسنًا في إحصائيات المسافرين، مما يؤكد مكانة الأردن بوصفه وجهة ترحيبية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. ما نزال عازمين على بذل جهودنا لتعزيز أرقام حركات المسافرين والطائرات والشحن الجوي، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا لتوسيع شبكات شركات الطيران والوجهات الخاصة بنا وتنويعها. إن هدفنا الراسخ هو تقديم خدمات عالمية المستوى، مما يضمن استمتاع المسافرين بتجربة سفر استثنائية تُشعرهم وكأنهم في بيوتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

