منصّة زين تتيح الفرصة لـ 4 شركات ناشئة للمشاركة في مؤتمر “Leap 2024” التقني في الرياض

الوكيل الاخباري - لتواصل دعمها للشركات الناشئة الأردنية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكينها من النمو والتوسّع وزيادة فرصها للحصول على الاستثمار؛ أتاحت منصّة زين للإبداع (ZINC) الفرصة لـ 4 شركات ناشئة أردنية عاملة في المجال التقني، للمشاركة وحضور أعمال الدورة الثالثة من مؤتمر “Leap 2024” التقني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 آذار، تحت شعار "آفاق جديدة".

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واختارت منصّة زين للإبداع الشركات الناشئة الأردنية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام بناءً على المجالات التي تعمل بها هذه الشركات، وأدائها في السوق المحلّي، وملائمتها للسوق السعودي وإمكانية جذبها للاستثمارات هناك، ومواكبتها لأحدث التكنولوجيا لتطوير أعمالها بشكل متسارع، حيث تم منح هذه الفرصة لثلاث شركات ناشئة من الشركات التي تم اختيارها مؤخراً ضمن النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة -أحد أهم برامج ومبادرات المنصة لدعم الرياديين الأردنيين- وهي كل من شركة (تمرّس-Tamarras) ، وشركة (Semesteer) العاملتين في مجال التعليم التقني، وشركة (Qaleb) التي تقدّم نماذج جرافيك ومنتجات رقمية تحمل الطابع العربي والإسلامي، lبالإضافة إلى شركة (Gamerg) العاملة في مجال صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وهي واحدة من الشركات الناشئة التي انضمت مؤخراً لبرنامج الاحتضان الذي تقدّمه منصّة زين للإبداع.



ويعد مؤتمر Leap 2024 منصّة تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، حيث يشارك فيه ما يزيد عن 1000 شركة عالمية ومحلية عاملة في المجال التقني ومجال الذكاء الاصطناعي حول العالم، أبرزها غوغل، ومايكروسوفت، وديل، وسيسكو، وعلي بابا، وهواوي وغيرها، وأكثر من 1000 خبير ومتحدّث من 180 دولة حول العالم ومن أبرز الشخصيات من الوسط التقني، منهم أرفيند كريشنا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "آي بي إم"، وأنطونيو نيري الرئيس التنفيذي لشركة "هويت باكارد إنتربرايز"، وإريك يوان الرئيس التنفيذي لشركة زوم، وبورجي إيكهولم الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الناشئة والمبتكرين والرياديين، لمناقشة مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض أحدث الابتكارات.



كما يضم المؤتمر العديد من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية والمسابقات، ويسلّط الضوء على الشركات الناشئة والأعمال الريادية والابتكار، واستعراض الفرص الاستثمارية، مما يتيح المجال للشركات الناشئة الأردنية لاستعراض أعمالها أمام نخبة من المستثمرين وأصحاب كبريات الشركات، والاطلاع على أعمال الشركات العاملة في ذات المجال، وتبادل الخبرات مع أصحاب الأعمال المتواجدين هناك.

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