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بدعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار ودعم لوجستي لمدة عام..

منصة زين تضم شركة OrganicG الناشئة لبرنامج تسريع الأعمال

بقفغ
زين الأردن
 
الثلاثاء، 22-07-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم مع شركة OrganicG الأردنية الناشئة – إحدى الشركات التي تم اختيارها مؤخراً ضمن برنامج "زين المبادرة" الذي يعد أحد أضخم برامج المنصة لدعم رياديي الأعمال والشركات الأردنية الناشئة والأفكار المبتكرة.

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وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة OrganicG مديرها العام موسى سماره، إذ جاء توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام زين ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) بدعم الشباب الأردني والشركات الناشئة وتوفير كل السبل لتسهيل دخولهم إلى الأسواق وتعزيز أعمالهم لتنميتها وتوسيعها، إذ تؤمن الشركة بأهمية قطاع ريادة الأعمال ودوره في رفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وأثره الإيجابي على المجتمع.


وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.


وتقدّم شركة OrganicG أسمدة عضوية مستدامة وعالية الكفاءة بأسعار معقولة، بالاعتماد الكامل على المخلّفات كمادة خام من خلال عملية إنتاج محسّنة وفعّالة من حيث التكلفة، وتهدف OrganicG إلى جعل السماد العضوي الخيار الأول للمزارعين، سعياً نحو عالم يتميز بمحاصيل أكثر كفاءة وأماناً.
يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.


وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.

 
 
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