من الشمال اليوناني إلى أسواق المملكة منتج أوروبي جديد بجودة غير معهودة

الوكيل الاخباري - بحضور ممثلين عن السفارة اليونانية في المملكة، والقائمين على برنامج الأرز الأوروبي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية ومهتمين بقطاع الأغذية، وخلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق حياة عمان؛ أعلنت شركة EASTH SA عن إطلاق الأرز الأوروبي في السوق الأردني، كجزء من برنامج ترويجي شامل يضم العديد من دول المنطقة.

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وخلال المؤتمر؛تحدث السيد كنستانتينوس استريدياس–مدير مشروع NOVACERT LTD الجهة المنفذة لبرنامج الأرز الأوروبي حول الرؤية العامة للبرنامج، إلى جانب السيد كونستانتينوس جيانوبولوس – المدير العام لشركة EASTH SA – الذي قدم معلومات تفصيلية حول البرنامج الترويجي الأوروبي والنقاط الرئيسية حول إنتاج الأرز اليوناني، وبين أهم معايير الجودة التي يتمتع بها المنتج الجديد مقارنة بالمنتجات الأخرى في السوق.



وبدوره، أطلع السيد كريستوس جكانتزاراس رئيس برنامج التعاون الزراعي A 'Chalastra الحضور على أهم محاور برنامج التعاون والترويج الزراعي، وأشار إلى أهم نقاط تميز المنتج الجديد وظروف الإنتاج المختلفة.

كما قدمت الشيف نجود عرضاً حياً لطرق طبخ الأرز الأوروبي، وبينت الجودة التي يتمتع بها هذا المنتج سواء في النكهة وحتى طريقة الزراعة والإنتاج، مشيرة إلى الظروف المثالية التي تتمتع بها منطقة المنشأ في الشمال اليوناني، والتي تنعكس مباشرة على مستوى الجودة والطعم والفائدة الغذائية، وقدمت للحضور بالمشاركة مع رئيس الطهاة في فندق حياة عمان أطباقاً لتذوق الأرز الأوروبي. واستكملت السيدة دانا نفاع - أخصائية التغذية العلاجية – الفعاليات بتبيان فوائد تناول الأرز، ودوره كغذاء في حمية البحر الأبيض المتوسط.



وفي الختام؛ أعلن القائمون على المؤتمر بأن الأرز الأوروبي سيكون حاضراً في هوريكا الأردن عبر المشاركة بجناح خاص في زارا إكسبو، والذي سيقام على مدار يومين متتاليين 7 – 9 ديسمبر، وسيتمكن المتابعون والمهتمون من تذوق المنتج الجديد والاطلاع على الجودة العالية التي يوفرها.



يشار إلى أن البرنامج الأوروبي هو الجهة المخوّلة بتقديم معلومات وتدابير ترويج الأرز في الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى نشر الوعي بين العامة، وخبراء الأغذية والموزعين وتجار الجملة حولالإنتاج الفريد للأرز الأوروبي بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للأرز الأوروبي المنتج في اليونان.

ويبلغ إجمالي إنتاج الأرز في شراكة الأعمال الزراعية في ثيسالونيكي حوالي 153.000 طن مما يمثل أكثر من 55٪ من إجمالي الإنتاج اليوناني بواقع 255.000 طن تقريباً.