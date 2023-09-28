موظفو بنك الإسكان يتبرعون بالدم ضمن حملة البنك السنوية "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم

الوكيل الإخباري - انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من واجبه الإنساني تجاه المجتمع، نظم بنك الإسكان يوم الأحد الموافق 17/09/2023 في مبناه الرئيسي في منطقة الشميساني، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لبنك الدم وتحت إشراف كادر متخصص.

اضافة اعلان



ولاقت الحملة مشاركة لافتة من قبل موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، وممن تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع.

وتنسجم هذه الحملة الدورية التي تحمل شعار "النخوة بدمك"، مع رسالة بنك الإسكان الإنسانية واستراتيجيته المجتمعية الهادفة إلى دعم ومساعدة الفئات المحتاجة وخاصة المرضى والأقل حظاً، إضافة إلى مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء الإنساني لدى موظفيه.



ويقدم بنك الإسكان وموظفوه من خلال الحملة، قدوة في التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني التطوعي الذي يرون فيه واجباً وطنياً يقع على عاتق الجميع، إلى جانب عملهم على نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم وأهميتها من حيث الحفاظ على الصحة العامة الجسدية والمعنوية للمتبرعين والمتبرع لهم، ومن حيث دعم خدمات النظم الصحية الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من مخزون الدم الآمن وإنقاذ الأرواح.