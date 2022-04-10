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الأحد، 10-04-2022 01:26 م

هواوي تُطلق هاتف HUAWEI nova 9 SE قريبًا في الأردن

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الوكيل الاخباري - منذ إطلاقها عام 2016، ما تزال سلسلة هواتف HUAWEI nova تتخطى التوقعات؛ إذ تُعدّ الرائدة للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة ذات قدرات التصوير الرائعة والتصميمات المذهلة، واتسع نطاق انتشارها العالمي ليشمل أسواقًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

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على مدى الأعوام الخمسة الماضية، نمت هذه السلسلة لتضم كوكبة رائعة لأكثر من 10 منتجات، وازدادت شهرتها بين المستخدمين.

 

وبحلول 22 أيلول 2021، جمعت السلسلة أكثر من 190 مليون مستخدم حول العالم.


في العام الماضي، كشف هاتف HUAWEI nova 9 عن رؤية جديدة في التصوير الفوتوغرافي؛ بكاميرا فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر كبير يستوعب ما يصل إلى 40%من الضوء، إلى جانب ميزة XD Fusion المبتكرة من هواوي للحصول على وضوحٍ فائق وصورٍ نقية.

 

وتُثير هواوي؛ الشركة العملاقة في عالم التكنولوجيا، النقاش والحماس اليوم حولما أعدّته للتحسين الجديد: هاتفHUAWEI nova 9 SE، الذي سيتوفر قريبًا في الأردن.

ما الجديدفي سلسلة HUAWEI nova؟
يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 SE على مجموعة رائعة من الكاميرات وفقًا للتقليد السائد في هواتف سلسلة nova السابقة. وللحصول على أحدث إضافة، يأتي الهاتف بكاميرا قوية ذات حجم بكسل أكبر. ونظرًا لأن وحدات البكسل الأكبر تجمع مزيدًا من الضوء، فسيكون الهاتف قادرًا على التقاط صور بمستوًى أعلى من الوضوح والجودة.

 

لإطالة عمر البطارية، اعتمد هاتف HUAWEI nova 9 السابق شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والذي كان شائعًا للغاية بين المستخدمين. ولأنّ هذه هي النسخة الأحدث من سلسلة هواتف nova، بقيت بطارية هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد كبيرة السعة،وتدعم تقنية الشحن السريع.

 


أمّا التصميم، فيأتي الهاتف الذكي الجديد لافتًا للنظر،ومبهرًا من حيث اللون، والمادة، واللمسات النهائية كما عهدنا لسلسلة هواتف HUAWEI nova.

 

ويتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بتصميم نحيف وخفيف الوزن ومريح للإمساك به.


يعمل الهاتف الذكي الجديد بواجهة المستخدمEMUI 12، والتي توفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين.

 

علاوة على ذلك،يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE؛ ليتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها،والاختيار والتنزيل من بينها.

معيار جديد لهواتفها الذكية
مع استمرار هواوي في تحسين تقنية التصوير المثيرة للإعجاب، فإنها تسمح لـهاتفHUAWEI nova 9 SE بتقديم أفضل جودة صورة في فئته. فبغض النظر عمّا إذا كنت في رحلة أو تسجل لحظات من حياتك اليومية، فإن تجربة التصوير الخاصة بك ستختلف كليًا عن تجارب التصوير السابقة لك، مما يجعل من هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ الصغار منهم والكبار.

 




 

 


 

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