هواوي" و"قعوار للطاقة" تتعاونان لدعم قطاع السيارات الكهربائية في الأردن

الوكيل الإخباري- – في مبادرة لدعم قطاع السيارات الكهربائية المزدهر في الأردن، أعلنت شركتا"هواوي"و"قعوار للطاقة" مؤخراً عن تعاون استراتيجي لتركيب شواحن هواوي المتطورة في محطات وقود "المناصير" في المملكة الأردنيةخلال عامين. تهدف الشراكة إلى زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية، وبالتالي إتاحتها بشكل أكبر لمالكي هذه السيارات.



تعتبر الأردن من أكبر أسواق السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى نمو كبير ستشهدهسوق السيارات الكهربائية في المملكة خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع التعاونيفي مواكبة الطلب المتزايد من خلال تقديم حلول شحن متطورة للسيارات الكهربائية في السوق الأردنية. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد مذكرة التفاهم الخطط المستقبلية للشركتين من أجل استكشاف فرص عمل إضافية خارج نطاق محطات الوقود. وهي تستهدف العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، بهدف إتاحة هذه التكنولوجيا المتطورة في مختلف أنحاء المملكة الأردنية.



تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد آدم تشانغ، المدير العام لشركة "هواوي الأردن"؛ والمهندس فراس الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة "قعوار للطاقة"، بحضور كبار المسؤولين من كلتا الشركتين.



وبهذه المناسبة قال المهندس فراس الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة "قعوار للطاقة": "يسعدنا أن نتعاون مع هواوي، فهذا يمثلبادرة مهمة بالنسبة لقطاع الطاقة الأردني، كونه يتماشى مع مساعينا لتعزيز الابتكار والاستدامة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستلعب دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية لقطاع السيارات الكهربائية في المملكة. كما أن التزام هواوي بدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة، إلى جانب حلولها المبتكرة بمجال الرقمنة والطاقة المتجددة الذكية، يضمن جاهزيتنا لتلبية احتياجات الطاقة المتنامية في الأردن بكفاءة واستدامة".



من جانبه قال آدم تشانغ، المدير العام لشركة "هواوي الأردن": "تعد’قعوار للطاقة‘من أبرز الشركات الداعمة لدمج التكنولوجيا في السوق الأردنية. ولا تعمل مذكرة التفاهم هذه على تعزيز شراكتنا فحسب، وإنماأيضاً تمهد الطريق لانتشار تكنولوجيا هواوي عبر مختلف القطاعات في المملكة الأردنية.

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ونحن في هواوي ملتزمون بدفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة من خلال ما نوفره من حلول رقمية متطورة تشمل أجهزة الشحن الفائقة والرائدة في القطاعبالإضافة إلى تقنيات الإدارة الذكية. ومن خلال هذه الشراكة، سنرسي معياراً جديداً للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في المنطقة، وتسريع اعتماد هذه السيارات في جميع أنحاء المملكة".



وسيستفيد مستخدمو السيارات الكهربائية في الأردن من تقنيات الشحن الفائقة والرائدة في القطاع من هواوي، والمدعومة بوحدة هواوي المتخصصة بالتحوّل الرقمي في قطاع الطاقة الكهربائية. فعلى سبيل المثال، تتضمن تقنية التبريد السائل من هواوي مصفوفة ذكية لتشارك الطاقة قادرة على تحقيق سرعة شحن تبلغ كيلومتراً واحدا في الثانية. وسيتم استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة في محطات وقود "المناصير"، إحدى أكبر سلاسل محطات الوقود في الأردن، مما يمثل خطوة بالغة الأهمية في مساعي البلاد لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة وتطوراً.



يذكر أنه من خلال شبكة تضم حوالي 10,000 موظف على مستوى العالم و12 مركزاً للبحث والتطوير، تواصل "هواوي ديجيتال باور" مسيرتها الرائدة في مجال تقنيات الطاقة الرقمية مسخّرة إمكاناتها لبناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وبحلول نهاية عام 2023، ساعدت حلولها العملاء على توليد 997.9 مليار كيلوواط/ ساعة من الطاقة الخضراء، وتوفير 46.1 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 495 مليون طن.

