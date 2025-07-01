"هيونداي" أول شركة سيارات تستجيب للقرارات الحكومية وتخفيضات تاريخية وصلت ل 5 الاف دينار

وأكد زيد العبدالات، المدير التنفيذي لشركة الوحدة للتجارة هيونداي - الاردن، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية وحرص الشركة على دعم الاقتصاد الوطني وتقديم عروض تنافسية تواكب متطلبات السوق الأردني، وأضاف أن التخفيض يشمل مجموعة مختارة من سيارات هيونداي 2025، ضمن عروض استثنائية تم إعدادها خصيصا لهذه المرحلة.
وأوضح العبدالات أن الشركة ستواصل طرح مزيد من العروض والمبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي وتوفير خيارات ميسرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الوحدة للتجارة بدورها كشريك اقتصادي فاعل.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الأردني حالة من الترقب، مع توقعات بأن تحذو شركات أخرى حذو الوحدة للتجارة دعما للتوجهات الرسمية.
ويذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت مؤخرا عن حزمة قرارات تهدف إلى تحفيز السوق المحلي وتخفيف الأعباء الجمركية على قطاع المركبات، في خطوة استباقية لدعم المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد
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