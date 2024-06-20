وفد أردني من برنامج "Jordan Source" يجتمع مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كندا

الوكيل الإخباري - اجتمع وفد أردني كممثل عن برنامج "Jordan Source" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخراً، مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكندي، وذلك ضمن مؤتمر تقني ثنائي مصغر، جمع بين الأردن وكندا.

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وقد اطلع أعضاء الوفد المشارك في المؤتمر على واقع وآفاق المشهد التكنولوجي في كندا، إلى جانب التباحث في إمكانيات تسهيل العمل المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الحكومي، وعلى مستوى الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال المعنيين في كلا البلدين.



وترأس الوفد الأردني في المؤتمر، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، والأمين العام للوزارة، سميرة الزعبي، بمشاركة فريق مختص من الوزارة، ومجموعة من ممثلي بعض الشركات الأردنية المتخصصة بتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO)، فضلاً عن عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن اللاعبين الرئيسيين ضمنه.



هذا وشهد المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكندي، بهدف التعمق في بيئة القطاع في كندا بكافة تفاصيلها، من أجل تحديد فرص التعاون والشراكة المتاحة والواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والابتكار، بالاستفادة من الخبرات والموارد والإمكانات التي تتمتع بها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين.



ويشار إلى أن المؤتمر كان بداية لسلسلة من الفعاليات الأخرى، التي شارك بها الوفد في إطار زيارته التي استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى كندا، والتي حرصت الوزارة عبرها ومن خلال برنامج Jordan Source التابع لها، على الترويج للمملكة كوجهة استثمارية مثالية، بالإضافة لعملها على تسهيل رحلة المستثمرين من خلال الدعم الشامل والحوافز العديدة التي يقدمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، والتعريف بها.