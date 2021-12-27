HUAWEI Mobile WiFi E5785: راوتر واي فاي متنقل صغير الحجم مزود بتقنية LTE عالية السرعة ومزايا أخرى فريدة قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - عادة ما نستخدم نقطة اتصال متنقلة عندما نكون بعيدين عن شبكة الواي فاي المنزلية؛ إذ تتيح لنا توصيل أجهزة متعددة دون الحاجة إلى وجود اتصال بيانات لكل جهاز من هذه الأجهزة.

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ومع ذلك، فإن استخدام نقطة اتصال متنقلة من هاتف ذكي له عدة سلبيات، أبرزها الضغط الإضافي الذي يضعه على البطارية.

وإلى جانب ذلك، عند مشاركة نقطة الاتصال من الهاتف الذكي مع الآخرين، يجب أن يكون الهاتف بجانبهم.

لذلك، فإن استخدام راوتر واي فاي متنقل مخصص مثل HUAWEI Mobile WiFi E5785 – الذي سيتوفر قريبًا في الأردن – هو البديل الأنسب.





دعم شبكة 4G فائقة السرعة بسرعة تصل إلى 300 ميجابت في الثانية

يدعم جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 جميع نطاقات التردد لشبكات الجيل الرابع 4G التي توفرها شركات الاتصالات، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة.

كل ما تحتاجه هو بطاقة 4G micro-SIM لتحويل إشارات 4G إلى إشارات واي فاي.

يتمتع الجهاز بسرعات 4G تبلغ ضعف سرعة سابقاتها، مما يوفر سرعة تنزيل/تحميل نظرية تصل إلى 300 ميجابت في الثانية/50 ميجابت في الثانية للوصول السلس إلى الإنترنت في أي وقت، سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى الموسيقى.



دعم شبكة الواي فاي بسرعة 5 جيجاهرتز وما يصل إلى 16 اتصالاً متزامنًا

يأتي جهاز الراوتر HUAWEI Mobile WiFi E5785 مع شبكة واي فاي مزدوجة النطاق 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، مع سرعات نظرية تصل إلى 300 ميجابت في الثانية و867 ميجابت في الثانية لكل نطاق، على التوالي.

توفر شبكة الواي فاي بتردد 2.4 جيجاهرتز تغطية إشارة أفضل، بينما تعدّ شبكة الواي فاي بسرعة 5 جيجاهرتز أسرع وأقل عرضة للتداخل.

ويمكنك الاتصال بنطاق تردد الواي فاي الأمثل بناءً على احتياجاتك.

يمكن لجهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 الاتصال بما يصل إلى 16 جهازًا في الوقت نفسه، بما في ذلك الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، مما يجعل العمل والترفيه أكثر سهولةً ومتعة.



بطارية طويلة العمر بسعة 3000 ميللي أمبير



يحتوي جهاز الراوتر HUAWEI Mobile WiFi E5785 على بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 3000 ميللي أمبير.

ويستخدم الجهاز خوارزمية ذكية موفرة للطاقة لبطارية تدوم 12 ساعة ووقت استعداد مذهل يصل إلى 700 ساعة.

وتكشف نتائج اختبار مختبر هواوي أنه يمكن استخدامه لمدة 12 ساعة تقريبًا مع تطبيقات المراسلة الفورية، و11 ساعة مع الألعاب، و9 ساعات مع مقاطع الفيديو، ممّا يوفر متعة لا مثيل لها طوال اليوم!



جهاز أنيق وصغير يرافقك أثناء التنقل



يتميز جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 بحجمه الصغير؛ إذ يبلغ وزنه 125 جرامًا وسمكه 17 مم فقط، مما يجعله مناسبًا لتضعه في جيبك.

ويأتي بتصميم كلاسيكي باللون الأبيض الذي يندمج بسلاسة في أي مكان.

ويكتمل التصميم مع شاشة LCD مقاس 1.45 بوصة. كل هذه المزايا تجعل جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 خير رفيق للسفر والتنقل، فلا تتردد باقتنائه فور طرحه في السوق الأردني قريبًا.



