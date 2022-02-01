HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II: تصميم راقٍ، إدارة صحية،ومزايا فريدة

الوكيل الاخباري - لم تعدّ الساعات ضرورية لمعرفة الوقت فحسب؛ إذ باتت جزءًا لا يتجزأ من إدارة حياتنا اليومية بذكاء وفاعلية، وهذا ما تجسده أحدث ساعة من هواوي - HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة،المتوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن.

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إليك أبرز الأسباب التي تدفعك لاقتناء هذه الساعة الرائعة الآن.



تصميم أنيق وفاخر

أبرز ما يميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أنها تأتي بميزة مجموعة مراحل القمر II-Moon Phase الجديدة، وهي ميزة تتواجد حصريًا في الساعات الفاخرة الكلاسيكية وتوفر لك وجوهًا فريدة للساعة تمكّنك من مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره،ويتضمن ذلك 8 مراحل للقمر، مثل القمر الجديد، والقمر الكامل والربع الأول للقمر، حتى تفهم أوقات المد والجزر وتغيراتها.



وتتألق الساعة الجديدة بمظهر عصري ومميز وترقيات شاملة من خلال شاشة فائقة الوضوح مقاس 1.43 بوصة ومواد متميزة وألوان وأنماط مختلفة من الأحزمة.

وتدعم الساعة الذكية الأقراص المعروضة دائمًا على الشاشة (Always-on dial clock display) أثناء الاستخدام اليومي مع العروات البسيطة، والعدسات الكبيرة، والتصميم خفيف الوزن؛ إذ تزن الساعة مقاس 46 مم 42.6 جم فقط وبسمك إجمالي يبلغ 11 مم، وتزن الساعة مقاس 42 مم 35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم.

يمتد تطور التصميم إلى واجهة الساعة أيضًامن خلال تقديم تجربة تفاعلية جديدة، حيث تأتي الساعة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عاليةللتنقل بسهولة في القائمة. وتتميز الساعة بأنماط ملونة ويمكن تخصيصها بمجموعة متنوعة من الأحزمة.



إدارة صحيةطوال اليوم

تعزز قدرات ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة ميزات الإدارة الصحية، مما يجعلها جهازًا لمراقبة الصحة طوال اليومفي الوقت الفعلي وبكل دقة؛ حيث يمكن للساعة متابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدمSpO2 ومعدل ضربات القلب والنوم والتوتر والإجهاد.وتساعدك الساعة أيضًا في تطوير روتين يوم صحي عبر تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وغير ذلك الكثير.



وتتميز الساعة بتقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0+الجديدة والمحدثة والتي طورتها هواوي لمراقبة معدل ضربات القلب.

من خلال الاندماج متعدد المستشعرات والشبكة العصبية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، لذلك فإن هذه التقنيةتقلل من استهلاك الطاقة وتوفر نسبة إشارة إلى ضوضاء أعلى. تجمع التقنية بين التصميم المريح الخاص وخوارزمية تقليل ضوضاء تداخل الحركة المحسّنة لتجنب التداخل بشكل فعال في الجري والمشي وركوب الدراجات والرياضات الأخرى، كما يمكنها قياس معدل ضربات القلب بدقة 5 نبضة في الدقيقة.



مدرب شخصي على معصمك

تقدم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر IIخطط تمرين ذكية بناءً على حالتك البدنية وعادات التمرين. حيثُ يمكنك تعيين أهداف التدريب الخاص بك، وستضع الساعة خطة تدريبية مخصصة لك. بعد ذلك، سيتم تقييم قدراتك الرياضية، كما يمكنك الحصول على تحديث خطط التدريب كل أسبوع، اعتمادًا على أدائك الماضي لتحقيق أفضل النتائج.



تأتي الساعة أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق و7 تدريبات داخلية، بالإضافة إلى خوارزمية ™TruSport التي توفر تقييمات واقتراحات رياضية لمساعدتك على التدريب بشكل أفضل.

وللتحقق من مدى نجاحك، يمكنك استخدام تطبيق HUAWEI Health لعرض بيانات التمرين.

وسوف تظهر لك خطط التمرين وغيرها من المقاييس المتعلقة باللياقة البدنية. ويمكنك استخدام هذا التطبيق لعرض نتائج التدريب الخاص بك.



مساعد الحياة المريح

عززت ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدةميزات مساعد الحياة المريح لتلقّي مكالمات Bluetooth، وقراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة.

ويمكنك أيضًا التحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الساعة، والتصوير عن بعد Remote Shutter، إلى جانب الرسائل التذكيرية، والطقس، والمنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت،والعثور على هاتفي، والمساعد الصوتي، وغير ذلك الكثير، كما تتوافق الساعة الذكية مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.

بطارية تدوم طويلًا



كل هذه المزايا الفريدة بحاجة إلى بطارية كبيرة لضمان أقصى استفادة طوال اليوم، لذا تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما توفر الساعة مقاس 42 مم عمر بطارية يصل إلى 7 أيام.

يضمن لك عمر البطارية الأطول إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.



تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة للطلب المسبق في الأردن لغاية 6 شباط الجاري.

وتتاح الساعة بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا.

وبإمكانك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط : t.ly/mjHh، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3.

وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.