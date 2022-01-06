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الخميس، 06-01-2022 01:10 م

HUAWEI nova 9: نجم جديد في سلسلة هواتف HUAWEI novaقريبًا للطلب المسبق في الأردن

HUAWEI nova 9 - 06-01-2022


الوكيل الاخباري - في عام 2011، اتخذت هواوي خطوة جريئة: فقد ظهرت لأول مرة رسميًا في الأسواق الاستهلاكية، وهذه الخطوة الجريئة أتت بثمارها.

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بالاعتماد على خبرتها في مجال الاتصالات، قدمت هواوي مجموعة واسعة من منتجات الهواتف الذكية المليئة بالابتكارات. مكّنت هذه التجربة دعم ميزات الاتصال المتطورة، لكن هذا ليس كل شيء.

 

لصقل قدرتها التنافسية، استثمرت الشركة باستمرار في البحث والتطوير للمنتجات وأبحاث المستهلكين، مما زودها بابتكارات رائدة في الصناعة وفهمًا عميقًا لما يرغب فيه المستهلكون.

 

ينعكس كل ذلك في سلسلة هواتف HUAWEI Mate الرائدة وسلسلة هواتفHUAWEI P، وهما علامتان تجاريتان تُجسدان روح الابتكار في هواوي.


لكن هواوي لم تصل إلى ما كانت عليه مع سلسلة هواتفMate وP فقط. إن محفظة هواتفها الذكية في الواقع أكثر تنوعًا مما يعرفه الكثير من الناس. اليوم، نسلط الضوء على سلسلة HUAWEI nova.

 

في عامها السادس، استقبلت السلسلة أحدث عضو لها - هاتفHUAWEI nova 9 – والذي سيتوفر قريبًا للطلب المسبق في الأردن، وهورائد عصره وملك الكاميرات الذييتميز بشاشة جميلة وكاميرات متعددة الاستخدامات ودعم الشحن الفائق وميزات الجهاز الفائق -Super Device مع واجهة المستخدمEMUI 12 وأداء مذهل للألعاب وأكثر.

 

إنه هاتف ذكي رائع مزود بالعديد من الميزات التي يحتفظ بها صانعو الهواتف الذكية في كثير من الأحيان للطرازات الرائدة. هل تبحث عن هاتف ذكي جديد مصمم خصيصًا لك؟ واصل القراءة!

نشأة النجم الجديد


تم طرح سلسلة هواتف HUAWEI nova في معرض IFA 2016، وقد بدأت مع الظهور الأول لهواتف HUAWEI nova وHUAWEI nova plus. كانت هواتف ذكية رائعة جمعت بين المظهر المذهل والكاميرات الرائعة والأسعار التنافسية.

 

وضع الإشادة النقدية والنجاح التجاري لأجهزة nova الأولى الأساس لأجيال من الأجهزة القادمة، مع ظهور كل منها بنصيبها العادل من الميزات الفريدة وتجارب المستخدم الهائلة.


على سبيل المثال، كان هاتف HUAWEI nova 3e أول هاتف يتميز بشاشة مسننة، وهو تصميم شاشة كان شائعًا للغاية في ذلك الوقت. جاء هاتف HUAWEI nova 5Tمعكاميرات رباعية مزودة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل تمكّن حتى المستهلكين العاديين من التقاط صور عالية الدقة وزوايا عريضة للغاية وتصوير الماكرو والبوكيه.

 

في وقت لاحق، قام هاتفHUAWEI nova 7 بتحويل وظيفة الصور الشخصية إلى درجة أخرى من خلال إضافة ميزة فلاش دائرية إلى الكاميرا الأمامية،والتي تأتي كذلك مع ميزات كاميرا هواوي المميزة مثل Super Night Selfie، التي تمكّن المستهلكين من التقاط صور رائعة بسهولة في حالات الإضاءة المنخفضة.

 

وأطلقت هواوي أيضًا هاتف HUAWEI nova 8، وهو هاتف ذكي مذهل يتميز بنظام كاميرا رباعية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل. على مر السنين، جمعت هواوي عددًا كبيرًا من المعجبين بهذه السلسلة.

أحدث نجم للعائلة


أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI nova 9 الجديد،وسيتوفر قريبًا للطلب المسبق في الأردن، والميزة الرئيسية للنجم الجديد هي تصميمه المذهل إلى جانب نظام الكاميرا والعديد من الميزات الأخرى. يأتي الهاتف مزودًا بتقنية كاميرا من الدرجة الأولى أقوى بكثير من أي من سابقاتها.


ويضم الجهاز شاشة منحنية ذات ألوان أصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يسمح للمستخدم بالاستمتاع بالصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها على أكمل وجه. وتعمل الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. لست بحاجة إلى دفع مبالغ باهظة للحصول على ذلك لهاتفك الذكي.


ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هاتف HUAWEI nova 9 يأتي بتصميم رائع أيضًا؛ إذ يتميز بتصميم فائق النحافة، وهو مثال مثالي للسلسلة ككُل. تعرض الألوان الجديدة المتوفرة عمليات التصنيع المتقدمة الجديدة تمامًا، والتي تنتج ملمسًا مصقولًا بالرمل يمنحالهاتف الذكي مظهرًا رائعًا.


تم تجهيزهاتف HUAWEI nova 9 بنظام كاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجا بكسل تدعم ميزة تحسين جودة الصورة XD Fusion Engine، وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا إلا على الهواتف الذكية الرائدة من هواوي.

 

تحتوي الكاميرا الرئيسية أيضًا على مصفوفة مرشح ألوان RYYB، والتي تعمل على تحسين كمية الضوء بشكل كبير للحصول على أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

 

ومن ميزات الكاميرا الجديدةأيضًا ميزات التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر، والتي تسمح بمرونة إبداعية أكبر.


سيتوفر هاتف HUAWEI nova 9 قريبًا للطلب المسبق في الأردن باللون رقم 9 واللون الأسود مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة.

 

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.

 




 

 


 

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