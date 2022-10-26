ZainTech تستحوذ على "BIOS Middle East" الرائدة في الخدمات السحابية المدارة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ZainTech- الشركة الرائدة في مجالات الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط - أنها دخلت في اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة BIOS MiddleEast، مزود الخدمات السحابية المُدارة.

وأوضحت ZainTech (الكيان التكنولوجي لمجموعة زين) أن هذا الاستحواذ الخاضع لموافقة الجهات الرقابية، سيؤدي إلى الدمج الكامل لعملياتBIOS في شركة ZainTech خلال 12-18 شهرا المقبلة.

الجدير بالذكر أنه منذ تأسيس شركة BIOS في العام 2002، وهي تخدم من خلال تواجدها الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، أكثر من 300 عميل عالمي وإقليمي، حيث تقوم بتقديم الخدمات المدارة والحلول السحابية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوعوفقاً لمؤشرات الأداء العاليةوالمحددة في اتفاق مستوى الخدمة، ويوفر أكثر من 140 متخصصا في BIOSخدمات متعددة كالـCloudHPT و Amazon Web Services و Microsoft Azure والوصول المُدار إلى السحابة المتعددة والأمان كخدمة والبنية التحتية كخدمة والتعافي من الكوارث كخدمة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "تمثل هذه الصفقة خطوة رئيسية في الاستراتيجية التوسعية لـ ZainTech، وتؤكد عزمنا على تحويل زين إلى شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنماط الحياة الرقمية".

وأوضح الخرافي قائلا " تُعد ZainTech جزءا أساسيا من استراتيجيتنا (4Sight) التي تركز على التطور النوعي لمحفظة خدماتنا ، والبناء على نقاط القوة العديدة والاستثمار في مجالات النمو التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ZainTech أندرو حنا "تعد السحابة المدارة من مجالات العمل المهمة للغاية في أسواق منطقتنا، ومع وجود قاعدة عملاء قوية لدى شركة BIOS، وما تتمتع به من خبرات كبيرة ، بفضل فريق عملها الاستثنائي، فإن هذا الاستحواذ الاستراتيجي سوف يعزز قدراتنا في الخدمات المُدارة المتعددة السحابية".



وتابع حنا قائلاً" ZainTech شركة حديثة تركز على أن تصبح شريكا تقنيا رائدا للشركات والحكومات في المنطقة، إذ نتطلع إلى تحقيق ذلك من خلال النمو العضوي والاستحواذ على شركات ذات قيمة مضافة،وجاء الاستحواذ على BIOS لأهمية الشركة وجودة خدماتها وريادتها في أسواق إنتشارها وخبرتها".

واختتم حنا حديثه قائلاً "إن دمج عمليات BIOS في شركة ZainTech، إلى جانب الاستفادة من البصمة الإقليمية لمجموعة زين وشبكتها الرائدة، سيمكننا من تزويد العملاء بأفضل الخبرات السحابية في المنطقة".



من جانبه، قال دومينيك دوشيرتي المدير العام لـMiddle EastBIOS"تشارك BIOS شركة ZainTech هدفهابأن تصبح مزود الخدمات المدارة المتعددة السحابة الرائد في المنطقة، لذا نحن متحمسون لنكون جزءا من فريق ZainTechلأن هذهالصفقة ستتيح لنا تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدفوجلب الفوائد لكل من عملائنا وموظفينا".

الجدير بالذكر أن شركة BIOS Middle East تعد شريكا مؤسسيا لـ (VMWare enterprise partner) VMWare، و شريكا لـCisco في السحابة والخدمات المدارة لمدة أربع سنوات متتالية (Cisco cloud and managed service partner)، وهي شريك مزود خدمة سحابة Veam لمدة ثلاث سنوات متتالية (Veam cloud service provider partner)، وتم تصنيف خدمة BIOS للتعافي من الكوارث ضمن جاتنر ماجيك كوادرانت (Gartner Magic Quadrant) لمدة ثلاث سنوات متتالية.



تأتي الأعمال السحابية من ZainTech لتدعم المؤسسات في القطاعات المنظمة وغير المنظمة في نقاط تواجدها الإقليميةوتمكنهم من الاستفادة من قوة السحابة لتحقيق نتائج تكنولوجيا المعلومات التحويلية، ومن خلال التحالفات العالمية والاستثمارات الكبيرة في الأتمتة والخدمات الاستشارية والمُدارة، توفر الأعمال السحابية لشركة ZainTech للعملاء إمكانات سحابية عالية الجودة مع نماذج تسعير مرنةتساعد على تحسين وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.