إثارة وترقب لمعرفة مواجهات دور الـ32 في المونديال مع 495 احتمالا مختلفا

12:04 م

الوكيل الإخباري- تشهد بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أميركا حالة من الإثارة والترقب غير المسبوق، مع دخول الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث لم يُحسم جدول دور الـ32 حتى اللحظة الأخيرة، وسط 495 احتمالًا مختلفًا لترتيب المواجهات. اضافة اعلان





ويأتي هذا التعقيد نتيجة توسيع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا، ما أدى إلى تغيير نظام التأهل ليشمل 32 فريقًا في الأدوار الإقصائية، بدلًا من 16 في النسخ السابقة.



وبحسب النظام الجديد، يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات حلت في المركز الثالث، ما يجعل حسابات التأهل أكثر تعقيدًا حتى صافرة نهاية آخر مباراة في دور المجموعات.



وتتجه الأنظار إلى المواجهات الحاسمة التي ستحدد هوية المتأهلين، خصوصًا المباريات المتبقية بين المنتخبات التي لا تزال تنافس على بطاقات العبور، في ظل تداخل كبير في الحسابات ونقاط الترتيب.



كما يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قيودًا تنظيمية دقيقة لمسار الأدوار الإقصائية، تمنع مواجهة منتخبات من نفس المجموعة، وتحدد مسبقًا مسارات محتملة للمتأهلين، ما أدى إلى اعتماد جدول معقد يضم مئات السيناريوهات المختلفة.



وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الغموض سيد الموقف حتى نهاية الجولة الأخيرة، حيث ستتحدد ملامح دور الـ32 بشكل نهائي وفق نتائج اللحظات الأخيرة، في نسخة توصف بأنها الأشد تعقيدًا في تاريخ كأس العالم.





