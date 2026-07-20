إسبانيا تتصدر مواقع التواصل بعد التتويج بلقب كأس العالم 2026

وتفاعل عشاق كرة القدم مع النهائي، الذي امتد إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن تنجح إسبانيا في حسم المواجهة والتتويج باللقب العالمي.
وشهدت منصات التواصل تداولًا واسعًا لأبرز لقطات المباراة، خاصة حالة طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع، والتي اعتبرها كثيرون من أبرز محطات اللقاء.
كما امتلأت مواقع التواصل برسائل التهنئة للمنتخب الإسباني، الذي أحرز لقبه العالمي الثاني، فيما تداول المتابعون صور احتفالات اللاعبين والجماهير عقب صافرة النهاية، لتتصدر وسوم مرتبطة بالمنتخب الإسباني ونهائي كأس العالم قوائم الأكثر تداولًا.
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