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إطلالة كاظم الساهر الجديدة تشعل السوشال ميديا.. وردّه يثير التفاعل - فيديو

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كاظم الساهر
 
الثلاثاء، 20-05-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري- علّق النجم كاظم الساهر بعفويته المعهودة على الضجة التي أثارها "اللوك" الجديد الذي اعتمده مؤخراً، مؤكداً خلال حفله الأخير أنه "ما غيّر شي"، قائلاً ضاحكاً: "والله ما مساوي شي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتصفيق حار.

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ورغم نفيه لأي تغيير مقصود، تغزّل الحضور بتسريحة شعره الجديدة التي أضفت عليه إطلالة أكثر شباباً وجاذبية. وتفاعل الساهر مع الغزل بخجل وضحك، وقام بنفض شعره بيده في حركة تلقائية لاقت إعجاب الحاضرين.


وكانت صور القيصر من كواليس البروفات قد أشعلت مواقع التواصل، حيث ظهر بشعر أطول وبقصّة رمادية غير معتادة، نالت إعجاب الآلاف من محبيه حول العالم.


وفي سياق آخر، يستعد جمهور الساهر في تركيا لحضور حفله الكبير ضمن جولته العالمية "Now and Then"، والمقرر إقامته في 9 أغسطس المقبل في مركز مؤتمرات هاليج – إسطنبول.

 

 

 

لها 


 

 
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