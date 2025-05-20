إطلالة كاظم الساهر الجديدة تشعل السوشال ميديا.. وردّه يثير التفاعل - فيديو

ورغم نفيه لأي تغيير مقصود، تغزّل الحضور بتسريحة شعره الجديدة التي أضفت عليه إطلالة أكثر شباباً وجاذبية. وتفاعل الساهر مع الغزل بخجل وضحك، وقام بنفض شعره بيده في حركة تلقائية لاقت إعجاب الحاضرين.
وكانت صور القيصر من كواليس البروفات قد أشعلت مواقع التواصل، حيث ظهر بشعر أطول وبقصّة رمادية غير معتادة، نالت إعجاب الآلاف من محبيه حول العالم.
وفي سياق آخر، يستعد جمهور الساهر في تركيا لحضور حفله الكبير ضمن جولته العالمية "Now and Then"، والمقرر إقامته في 9 أغسطس المقبل في مركز مؤتمرات هاليج – إسطنبول.
-
أخبار متعلقة
-
تعليق محمد رمضان بعد الزلزال يثير موجة غضب على مواقع التواصل
-
رحيل حسن عياد.. صوت صغير غنّى للسلام وأبكى القلوب – فيديو
-
اليمن يعتلي مواقع التواصل بعد القصف الإسرائيلي على الحديدة
-
لورنس المنسي يطلب الدعاء لزوجته آية بعد بدء رحلة علاج السرطان
-
بـ 60 علامة .. سؤال يفجر غضب طلاب "الشامل" عبر مواقع التواصل
-
"البحث الجنائي" يعتلي منصات التواصل بعد فك لغز دام لعشرين عاماً .. ما القصة ؟
-
مسلسل "ذا سيمبسونز" يتوقع اغتيال ترامب الأسبوع القادم -صورة
-
ردة فعل صاحب بقالة يمني أثناء القصف الأمريكي تثير تفاعلا واسعا