ابن حتوتة يكشف بالتفاصيل ما يجري على متن السفينة "إم في هونديوس"

الوكيل الإخباري- كشف الناشط قاسم حتو المعروف بـ"ابن حتوتة" تفاصيل جديدة بشأن الأوضاع على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، بعد الجدل الواسع الذي أثير حول انتشار فيروس هانتا على متنها، والإصابات التي تم تسجيلها خلال الرحلة.





وقال ابن حتوتة، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إنه برفقة طاقم السفينة غادروا دولة الرأس الأخضر خلال الأيام الماضية، بعد إخلاء الجثة والحالات المرضية التي كانت على متن السفينة.



وأوضح أن أطباء ومختصين جدد صعدوا إلى السفينة، التي تواصل حالياً رحلتها باتجاه جزر الكناري في إسبانيا، تمهيداً لإخلاء الركاب وإعادتهم إلى دولهم.



وأكد أن الأوضاع على متن السفينة "هادئة جداً"، مشيراً إلى عدم فرض حظر إجباري على الركاب، وعدم وجود أي شخص يعاني حالياً من أعراض المرض سواء من أفراد الطاقم أو الركاب.



وأضاف أن الرحلة تسير وفق برنامج يومي داخل السفينة، مع الالتزام بإجراءات وقائية تشمل الحفاظ على مسافات آمنة بين الركاب، وارتداء الكمامات أثناء التنقل داخل السفينة.



ونفى ابن حتوتة وجود فئران على متن السفينة، موضحاً أن أحد الأشخاص أصيب بالمرض خلال رحلة سابقة في الأرجنتين، ونقل العدوى إلى زوجته ثم إلى عدد محدود من الأشخاص الذين كانوا على تماس مباشر معه.



وأشار إلى أن فيروس هانتا عادة لا يُعد معدياً، إلا أن متحور "الآنديز" قد ينتقل بشكل محدود، لافتاً إلى أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص من أصل 149 راكباً خلال 35 يوماً.



وشدد على أن ما يحدث لا يشير إلى وجود جائحة جديدة مشابهة لجائحة كورونا، مؤكداً أن عدد الإصابات لم يرتفع، وأن النتائج المخبرية الأخيرة تعود لأشخاص كانوا مصابين بالفعل.



كما أوضح أن كابتن السفينة لم يتستر على أي معلومات، بل التزم بما أبلغه الطاقم الطبي في بداية الأزمة، حين لم تكن طبيعة المرض واضحة بعد.



وأكد أيضاً أن الركاب لم يتعرضوا لأي ضغوط أو محاولات لإسكاتهم، لكنهم يفضلون الحفاظ على خصوصيتهم وعدم تحويلهم إلى مادة إعلامية، خاصة مع ما وصفه بتضخيم بعض المؤسسات الإعلامية لما يجري على متن السفينة.





