الثلاثاء 2026-07-07 01:53 م

الحكم الأردني أدهم المخادمة يتصدر مواقع التواصل بعد تقييمه في مونديال 2026

الحكم الأردني أدهم المخادمة
الحكم الأردني أدهم المخادمة
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:21 م
الوكيل الإخباري-      تصدر اسم الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في مباراة بلجيكا والولايات المتحدة ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي حظي بعدها بتقييم لافت من وسائل إعلام ومتابعين.اضافة اعلان


وتفاعل ناشطون مع أداء المخادمة خلال إدارته للمباراة، مشيدين بحضوره التحكيمي وقراراته، فيما تداولوا خبر حصوله على تقييم بلغ *6 من 10*، ليكون من بين أعلى الحكام تقييمًا في مباريات دور الـ16 من البطولة.

واعتبر متابعون أن ظهور المخادمة في الأدوار الإقصائية من كأس العالم يعكس المكانة التي وصل إليها التحكيم الأردني على الساحة الدولية، فيما أعرب آخرون عن فخرهم بتمثيله الأردن في أكبر محفل كروي عالمي.

ويواصل المخادمة حضوره في مونديال 2026، وسط إشادات بأدائه وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في إسناد مباريات البطولة إليه، في إنجاز يضاف إلى سجل التحكيم الأردني.
 
 


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