الحكم الأردني أدهم المخادمة يتصدر مواقع التواصل بعد تقييمه في مونديال 2026

وتفاعل ناشطون مع أداء المخادمة خلال إدارته للمباراة، مشيدين بحضوره التحكيمي وقراراته، فيما تداولوا خبر حصوله على تقييم بلغ *6 من 10*، ليكون من بين أعلى الحكام تقييمًا في مباريات دور الـ16 من البطولة.
واعتبر متابعون أن ظهور المخادمة في الأدوار الإقصائية من كأس العالم يعكس المكانة التي وصل إليها التحكيم الأردني على الساحة الدولية، فيما أعرب آخرون عن فخرهم بتمثيله الأردن في أكبر محفل كروي عالمي.
ويواصل المخادمة حضوره في مونديال 2026، وسط إشادات بأدائه وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في إسناد مباريات البطولة إليه، في إنجاز يضاف إلى سجل التحكيم الأردني.
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