رونالدينيو يثير الجدل بقرار العودة إلى الملاعب بعد اعتزال طويل

09:06 ص

الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة هزّت عالم كرة القدم، يستعد الأسطورة البرازيلية رونالدينيو للعودة إلى الملاعب من جديد، رغم اعتزاله منذ عام 2015، وذلك بعمر 46 عامًا. اضافة اعلان





وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن رونالدينيو بات قريبًا من الانضمام إلى نادي رافينا الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، في صفقة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال حفل كبير سيقام في مدينة ميامي الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 23 يونيو.



وأكدت المصادر أن اللاعب البرازيلي عبّر عن حماسه الكبير للعودة إلى المستطيل الأخضر، قائلًا: "ألوان جديدة، ونفس الابتسامة"، مشيرًا إلى شوقه إلى "الرقص بالكرة" وبدء فصل جديد في مسيرته الكروية.



من جانبه، وصف مالك نادي رافينا هذه الخطوة بأنها "إنجاز استثنائي"، مؤكدًا أن رونالدينيو كان مصدر إلهام له، وأن تأثيره يتجاوز حدود الملعب.



وسيشهد حفل التقديم أيضًا إطلاق قميص النادي الجديد، فيما سيتم تخصيص جزء من عائدات الحدث لأعمال خيرية لدعم الشباب والمجتمعات المحتاجة.



وبحسب الخطة، سينضم رونالدينيو إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027، في عودة غير متوقعة لإحدى أساطير كرة القدم العالمية.



يُذكر أن رونالدينيو يُعدّ أحد أبرز نجوم كرة القدم في مطلع الألفية، وتُوّج بجائزة الكرة الذهبية عام 2005، وحقق العديد من الألقاب مع برشلونة وميلان والمنتخب البرازيلي، بما في ذلك كأس العالم 2002 ودوري أبطال أوروبا.





