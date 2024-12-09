سجن "صيدنايا" يعتلي منصات التواصل .. محاولات فتح زنازينه لا تزال مستمره

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للإفراج عن المعتقلين وسط فرح شديد لانتهاء سنوات المعاناة والظلم بحسب المغردين ، معتبرين أن هذا السجن هو "المسلخ البشري" الذي كان يرعب به النظام السوري جميع منتقديه ومعارضيه .
كما كشفت تغريدات الناشطين عن البنية الهندسية المعقدة للسجن ، والتي تطلبت ساعات متواصلة من العمل والبحث للوصول إلى أبواب الطوابق السفلية للسجن والتمكن من الإفراج عن المعتقلين ، إذ يوجد تحت الأرض ما يسمى "بالسجن الأحمر" وهو المكان الذي يتواجد به أخطر المطلوبين للنظام وأصحاب الأحكام الكبيرة ، وفيه كانت تتم عمليات تعذيب المعتقلين واستنطاقهم وعزلهم عن العالم بشكل كامل ، بحسب ما أورده الناشطون .
كما كشفت التغريدات المرفقة بالمقاطع المصورة عن الحالة الذهنية والنفسية التي خرج بها المعتقلون من الأسر ، حيث كان أحدهم فاقد للذاكرة ، فيما لم يحتمل أحدهم فرحة التحرر من الاعتقال حتى أصيب بنوبة قلبية توفي على إثرها ، وكثير من القصص والآلام والمعاناة التي أوردوها عقب خروجهم من جحيم "صيدنايا" .
وبحسب ما تم نشره من قبل المغردين في سوريا فإن المحاولات لا تزال جارية للوصول إلى أقبية أخرى في السجن وإخراج المعتقلين ، حيث يتم رؤيتهم عبر الكاميرات ، لكن لا يزال الوصول إليهم غير ممكن في ظل إخفاء المداخل والأبواب لهذه الأقبية ، حيث تظهر المقاطع استعانة الثوار بخرائط السجن لمحاولة الوصول إلى هذه الأقبية والزنازين السرية .
هذه الاخت السورية كانت تعتقد ان اخوها مات 2012 طلع عايش في احد السجون حرروه الأبطال— الرجل الحكيم𐩱𐩨𐩥𐩮𐩱𐩡𐩢𐩱𐩡𐩲𐩥𐩹𐩡𐩺 (@alrjl_alhkym) December 9, 2024
الله يرق كل شخص لديه مفقود بمثل هذه الفرحة يارب#سجن_صيدنايا #سوريا pic.twitter.com/d4PCsq4qas
معتقلو السجن الأحمر في صيدنايا.. يخرجون زحفًا بسبب التعذيب، تائهون ومتفاجئون من سقوط النظام.#سجن_صيدنايا #سوريا_تتحرر pic.twitter.com/J2Bd7Ftwgl— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) December 8, 2024
مكبس الاعدامات الحديدي في سجن صيدنايا.#سجن_صيدنايا #السجن_الأحمر— عـدم - ADM (@ADM_3DM) December 9, 2024
بعدما يتم إعدامه شنقا يضعوه بالمكبس ويكبسوه ليصبح مثل الورقة
ويتم سحق جسده وعظامه
ويوجد تحت المكبس مجاري للدماء
ثم توضع بقاياه في كيس ويتم التخلص منها خارج السجن
pic.twitter.com/qPO6uT1kCF
مخيف ‼️🚨— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 8, 2024
معتقلين في سجن صيدنايا لا أحد يعرف كيف يستطيع الوصول اليهم لاخراجهم pic.twitter.com/8gbeQMsACA
-
أخبار متعلقة
-
هكذا علق نجوم مسلسل "باب الحارة" على سقوط نظام الأسد
-
كيف تفاعل الأردنيون مع منح الثقة لجعفر حسان؟
-
طهران تعتلي منصات التواصل .. 20 ألف مقاتل إيراني للتصدي لـ"ردع العدوان"
-
من هو الطيار الأردني الذي ضجت مواقع التواصل بذكراه بعد رحيله بـ 7 أعوام؟
-
البهجة والعلاقة المتينة بين القائد وشعبه عنوان زيارة الملك للكرك
-
اتفاق وقف إطلاق النار.. نصر للبنان وخيبة أمل للاحتلال
-
حادثة الرابية.. رفض للاعتداء على رجال الأمن ودعوات للضرب بيد من حديد
-
صاروخ بوتين الجديد والمرعب يجتاح منصات التواصل