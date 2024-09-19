"سميرة توفيق" تثير الجدل في المناهج الأردنية

وتباينت آراء الأردنيين عبر منصات التواصل بين مؤيدين لتطرق التربية لمثل هذا المنهاج، لما له من دور في ترسيخ الهوية الثقافية الأردنية والعربية ومعارضين يرون أن هناك شخصيات تاريخية أخرى كان الأجدر بأن تحظى باهتمام التربية في المنهاج.
كما انتقد آخرون تركيز المنهاج على شخصيات فنية معينة وعدم تطرقه لشخصيات فنية أردنية اخرى بارزة .
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