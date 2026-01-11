غازي الذيابي يعلن عن مكافأة مالية لرونالدو في حال الفوز على الهلال

الوكيل الإخباري-

أعلن غازي الذيابي، العضو البلاتيني في نادي النصر، عن مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال تحقيق النصر الفوز على غريمه التقليدي نادي الهلال، خلال ديربي الرياض الذي سيقام غدًا الإثنين.





وقال الذيابي عبر منصة "X" : نظراً لأهمية المرحلة.. وحاجة الفريق للوقوف معه ومساندته للنهوض من كبوته.. ودعماً للاعبي العالمي الذين نثق فيهم كثيراً .. سيتم رصد مكافأة لكل لاعب في حال كسب مواجهة الهلال .. وانا ومن معي من رجالات النصر وعشاقه علينا دعم وتحفيز فريقنا في الانكسار قبل الانتصار .. وفق الله النصر



ويترقب عشاق كرة القدم في المملكة المواجهة المرتقبة بين النصر والهلال، حيث يتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الوصيف نادي النصر ، وهو ما يجعل المواجهة في قمة الإثارة .



يذكر أن عقد رونالدو في نادي النصر السعودي يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً .