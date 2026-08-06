غضب على مواقع التواصل بعد تداول مقطع لفتاة تسيء إلى كابتن توصيل طعام

وبحسب المقطع المتداول، استخدمت الفتاة عبارات مسيئة بحق الكابتن وقامت بشتمه بألفاظ نابية، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبّر متابعون عن رفضهم لما ظهر في الفيديو، معتبرين أن التأخر في توصيل الطلب، مهما كانت أسبابه، لا يبرر توجيه الإهانات أو الإساءة الشخصية إلى العاملين في خدمات التوصيل.
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفتاة ومحاسبتها على ما ورد في المقطع، فيما دعا آخرون إلى ضرورة احترام العاملين في مختلف المهن وعدم تحويل الخلافات اليومية إلى إساءات تمس كرامتهم.
وأعاد المقطع المتداول فتح النقاش حول ضرورة الالتزام بالاحترام المتبادل في التعامل مع العاملين في خدمات التوصيل، خاصة أن طبيعة عملهم تتطلب التعامل مع ظروف مختلفة قد تؤدي أحياناً إلى تأخر وصول الطلبات.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من ملابسات الواقعة كاملة أو توقيت تصوير المقطع، كما لم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء رسمي بشأنها.
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