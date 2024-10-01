في أول أيام أكتوبر.. الإجتياح البري لـ لبنان يتصدر منصات التواصل

وغرد نشطاء عبر منصة اكس بتخوفهم من هذه الخطوة التي اقدمت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بعد غزة بلا حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي ، "باسم حقوق الانسان اغتالوا شعوبا واوطان" هكذا وضع احدهم تعليقه .
بينما تفاعل آخرون على غياب دور حزب الله منذ بدء اسرائيل الاجتياح البري الليلة الماضية، متسائلين :" دخل الجيش الاسرائيلي الى لبنان .. أين ايران أين الجيش الشعبي أين اختفى حزب الله أين محور المقاومة؟"
بينما تساءل آخرون ما الخطوة القادمة لاسرائيل بعد اجتياح لبنان، لافتين إلى ان الدور القادم على جارة لبنان سوريا على حد قولهم، بخاصة وأنه تم أمس قصف دمشق ليلا.
-
أخبار متعلقة
-
مسلسل "ليلى" الأكثر بحثاً على جوجل في الأردن .. ما قصته؟
-
خطاب الملك يتصدر مواقع التواصل .. والأردنيون: كلنا معك سيدنا
-
"مرض غامض" يثير قلق المصريين.. ما علاقته بالمياه ؟
-
دموع "حسين دعيبس" حديث الأردنيين
-
"سميرة توفيق" تثير الجدل في المناهج الأردنية
-
جنازة الشهيد "ماهر الجازي" تتصدر منصات التواصل
-
وسامة رئيس الحكومة جعفر حسان تعتلي منصات التواصل .. هل يكون هو القادم الأجمل ؟
-
غضب الكتروني أردني على رفع أسعار الدخان والسيارات الكهربائية