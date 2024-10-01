 
الثلاثاء 2024-10-01 02:06 م
 
 

في أول أيام أكتوبر.. الإجتياح البري لـ لبنان يتصدر منصات التواصل

صورة تصدرت التر ند لبداية جيش الاحتلال اجتياح لبنان برًا الليلة الماضية
صورة تصدرت الترند لبداية جيش الاحتلال اجتياح لبنان برًا الليلة الماضية
الثلاثاء، 01-10-2024 12:26 م
الوكيل الإخباري- اعتلى وسم الاجتياح البري  لـ لبنان منصة التواصل اكس صباح اليوم الثلاثاء .اضافة اعلان


وغرد نشطاء عبر منصة اكس بتخوفهم من هذه الخطوة التي اقدمت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بعد غزة بلا حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي ، "باسم حقوق الانسان اغتالوا شعوبا واوطان" هكذا وضع احدهم تعليقه .

 بينما تفاعل آخرون على غياب دور حزب الله منذ بدء اسرائيل الاجتياح البري الليلة الماضية،  متسائلين :" دخل الجيش الاسرائيلي الى لبنان .. أين ايران أين الجيش الشعبي أين اختفى حزب الله أين محور المقاومة؟" 

بينما تساءل آخرون ما الخطوة القادمة لاسرائيل بعد اجتياح لبنان، لافتين إلى ان الدور القادم على جارة لبنان سوريا على حد قولهم، بخاصة وأنه تم أمس قصف دمشق ليلا.
 
gnews

أحدث الأخبار

تكريم جلالة الملك للمقدم شهاب العابد

مناسبات تهنئة لـ المقدم شهاب العابد بفوزه بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي مباحثات إيرانية قطرية في الدوحة للوقوف على تداعيات حرب لبنان

أرشيفية

أخبار محلية الحكومة: اللعب بالنسيج الأردني ممنوع.. ورجال الأمن يستحقون التبجيل

مسيرة إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان

عربي ودولي حزب الله و"يونيفيل" يقولان إنه ما من توغل بري إسرائيلي الآن في لبنان

نجيب ميقاتي

عربي ودولي ميقاتي: لبنان يواجه اخطر المحطات في تاريخه

الليرة الانجليزية تصل الى 435 دينارا

اقتصاد محلي مع تذبذب أسعار الذهب.. إلى كم وصل سعر الليرة في الأردن ؟

أرشيفية

أخبار محلية الملك يستهل زيارة عجلون بافتتاح المركز الثقافي

أرشيفية

أخبار محلية الملك لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة



 


الأكثر مشاهدة





عاجل