في أول أيام أكتوبر.. الإجتياح البري لـ لبنان يتصدر منصات التواصل

12:26 م

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الوكيل الإخباري- اعتلى وسم الاجتياح البري لـ لبنان منصة التواصل اكس صباح اليوم الثلاثاء . اضافة اعلان





وغرد نشطاء عبر منصة اكس بتخوفهم من هذه الخطوة التي اقدمت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بعد غزة بلا حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي ، "باسم حقوق الانسان اغتالوا شعوبا واوطان" هكذا وضع احدهم تعليقه .



بينما تفاعل آخرون على غياب دور حزب الله منذ بدء اسرائيل الاجتياح البري الليلة الماضية، متسائلين :" دخل الجيش الاسرائيلي الى لبنان .. أين ايران أين الجيش الشعبي أين اختفى حزب الله أين محور المقاومة؟"



بينما تساءل آخرون ما الخطوة القادمة لاسرائيل بعد اجتياح لبنان، لافتين إلى ان الدور القادم على جارة لبنان سوريا على حد قولهم، بخاصة وأنه تم أمس قصف دمشق ليلا.