ماهر الجازي يتصدر ترند الأردن بعد عملية المعبر

الوكيل الإخباري- تفاعل آلاف الأردنيين يشكل كبير خلال الساعات الماضية مع عملية اطلاق النار التي نفذها سائق الشاحنة الأردني ماهر الجازي ، وأدت الى مقتل 3 اسرائيليين يعملون في وحدة امن المعابر وفقاً لما نقلته وسائل اعلام عبرية.



وأطلق نشطاء عبر موقع التواصل " اكس " العديد من "الهاشتجات" متداولين منشورات وعبارات حول العملية .



وتالياً مقتطفات من ابرز منشورات الأردنيين تعقيباً على العملية :

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