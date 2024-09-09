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ماهر الجازي يتصدر ترند الأردن بعد عملية المعبر

ماهز الجازي
ماهز الجازي
الإثنين، 09-09-2024 11:54 ص

الوكيل الإخباري-    تفاعل آلاف الأردنيين يشكل كبير خلال الساعات الماضية مع عملية اطلاق النار  التي نفذها سائق الشاحنة الأردني ماهر الجازي ، وأدت الى مقتل 3 اسرائيليين يعملون في وحدة امن المعابر وفقاً لما نقلته وسائل اعلام عبرية.

وأطلق نشطاء عبر موقع التواصل " اكس " العديد من "الهاشتجات" متداولين منشورات وعبارات حول العملية . 

 وتالياً مقتطفات من ابرز منشورات الأردنيين تعقيباً على العملية  :

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