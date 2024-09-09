ماهر الجازي يتصدر ترند الأردن بعد عملية المعبر

وأطلق نشطاء عبر موقع التواصل " اكس " العديد من "الهاشتجات" متداولين منشورات وعبارات حول العملية .
وتالياً مقتطفات من ابرز منشورات الأردنيين تعقيباً على العملية :
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