"مطار بن غوريون" و"بيروت" .. وسوم تتصدر منصات التواصل

الوكيل الإخباري – تفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل واسع خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد مع بدء رد حزب الله اللبناني على إسرائيل بعد اغتيال القائد فؤاد شكر.



وتداول نشطاء مواقع التواصل صورا لمطار بن غوريون وقد امتلأ بالمسافرين بعد تعليق الرحلات، ليتصدر وسم "مطار بن غوريون" منصة التواصل "إكس" خلال ساعات الصباح.



كما تداول النشطاء مقاطع فيديو توثق إطلاق حزب الله العشرات من الصواريخ على عمق إسرائيل ردًا على اغتيال شكر، بالإضافة إلى مقاطع توثق قيام إسرائيل بشن ضربات استباقية. مع إطلاق وسوم مثل #لبنان و#بيروت.



وقد أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم أنه بدأ هجومًا جويًا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلنت إسرائيل رصد عشرات الصواريخ وتغييرًا في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بعد هجوم حزب الله.



وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيُعلن عنه لاحقًا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".



من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارًا من السادسة صباحًا (03:00 بتوقيت غرينيتش)، بعد إعلان الجيش شنّ هجوم ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله.

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□ الطائرات على استعداد لعرقلة أي هجمات



□طلب من وزراء الكابينيت الحضور لجلسة مشاورات الساعة 7 صباحًا



□ نطالب السكان الاستعداد لرد من حزب الله



□فتح الملاجئ العامة في تل أبيب.



□إغلاق مطار بن غوريون □ نتنياهو يتواجد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.□ الطائرات على استعداد لعرقلة أي هجمات□طلب من وزراء الكابينيت الحضور لجلسة مشاورات الساعة 7 صباحًا□ نطالب السكان الاستعداد لرد من حزب الله□فتح الملاجئ العامة في تل أبيب.□إغلاق مطار بن غوريون pic.twitter.com/C5BDsKnM0u August 25, 2024

#إسرائيل pic.twitter.com/9PJYnOc6O9 جيش الاحتلال الصهيوني يعلن عن ضربة استباقية في مناطق واسعة في جنوب لبنان...وهيئة طيران الإحتلال تعلن إغلاق مطار بن غوريون أمام الهبوط والإقلاع في ضوء الأوضاع الأمنية #جنوب_لبنان August 25, 2024



نفذت إسرائيل خلال الساعة الماضية ضربة إرهابية استباقية على جنوب لبنان، شنت خلالها أكثر من خمسين غارة عنيفة بشكل متواصل. كما أعلنت حالة التأهب وأغلقت مطار بن غوريون.



في هذه الأثناء، تنطلق عدد كبير من المسيرات والصواريخ باتجاه عكا ونهاريا والجليل ومستوطنات شمال… جنوب لبنان مشتعل.نفذت إسرائيل خلال الساعة الماضية ضربة إرهابية استباقية على جنوب لبنان، شنت خلالها أكثر من خمسين غارة عنيفة بشكل متواصل. كما أعلنت حالة التأهب وأغلقت مطار بن غوريون.في هذه الأثناء، تنطلق عدد كبير من المسيرات والصواريخ باتجاه عكا ونهاريا والجليل ومستوطنات شمال… pic.twitter.com/r09c336iJi August 25, 2024