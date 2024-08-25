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"مطار بن غوريون" و"بيروت" .. وسوم تتصدر منصات التواصل

مطار بن غوريون مليئ بالمسافرين بعد تعليق الرحلات
مطار بن غوريون مليئ بالمسافرين بعد تعليق الرحلات
الأحد، 25-08-2024 08:30 ص

الوكيل الإخباري – تفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل واسع خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد مع بدء رد حزب الله اللبناني على إسرائيل بعد اغتيال القائد فؤاد شكر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورا لمطار بن غوريون وقد امتلأ بالمسافرين بعد تعليق الرحلات، ليتصدر وسم "مطار بن غوريون" منصة التواصل "إكس" خلال ساعات الصباح.

كما تداول النشطاء مقاطع فيديو توثق إطلاق حزب الله العشرات من الصواريخ على عمق إسرائيل ردًا على اغتيال شكر، بالإضافة إلى مقاطع توثق قيام إسرائيل بشن ضربات استباقية.  مع إطلاق وسوم مثل #لبنان و#بيروت.

وقد أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم أنه بدأ هجومًا جويًا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلنت إسرائيل رصد عشرات الصواريخ وتغييرًا في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بعد هجوم حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيُعلن عنه لاحقًا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارًا من السادسة صباحًا (03:00 بتوقيت غرينيتش)، بعد إعلان الجيش شنّ هجوم ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله.

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