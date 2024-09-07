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من مجهول النسب إلى صيدلي .. رسالة خريج تتصدر الترند في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 06:27 م
الوكيل الإخباري-      تفاعل مواطنون بشكل واسع خلال الساعات الماضية مع رسالة طالب خريج مجهول النسب .اضافة اعلان


وقال الخريج في نص الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل :"آخر يوم دوام في الفصل الصيفي و آخر يوم إلي بالجامعة انا فخور بحالي بشكل صعب وصفه فعلًا.. انا شب مجهول الابوين (لقيط)  هاي الجمله لحالها تكفي عن أي مشاكل ممكن تواجهها بحياتك، كان ومازال أصعب شعور بالعالم إنّك ما عندك انتماء لحد ولا لشخص ولا لمكان .."مجهول الابوين" بتدخل في كل تفاصيل حياتك وين ما الف وجهي كنت اتذكرهم،  بس ليش فخور بحالي عشان وأخيرا خلصت جامعة وأخيرا تخرجت وأخيرا صار إلي انتماء لكيان لمكان لشيء !"

وتابع :"انا عدت التوجيهي أكثر من ثلاث مرات،وبالجامعة كنت أشتغل طول الليل والصبح  بالمحاضرة أنام في مصلى الجامعة ،ولا مره طلعلي قرض أو منحة مع إني كنت أشوف حالي أحق حد فيها . درست بتعبي ومجهودي  والحمدالله من كم يوم تخرجت من الجامعة، كان كل الطلاب يستقبلوهم أهلهم بالورد والأحضان والفرحة وأنا بفكر كيف الاقي مواصلات بهاي العجقة روحت أهديت حالي ورد  من شجرة الجيران وحطيت شهادتي قدامي و صليت شكر لربنا ونمت احلى نومه بحياتي "

واختتم الشاب رسالته قائلا : " حبيت اشاركّم هذا الاشي بس من باب اني أكون شاركت فرحتي مع حد انجازي فخري بحالي .وتأكد مهما كانت المشاكل يلي بحياتك مش أصعب انك تكون دون أهل الحمدالله اليوم انا صيدلي كميه الفخر مو قادر أوصفها الحمدالله ..مبارك إلي ،  نفسي أسمعها منكم (مبارك) ( مبارك يا ابني) !
 
gnews

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ترند من مجهول النسب إلى صيدلي .. رسالة خريج تتصدر الترند في الأردن

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