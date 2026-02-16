الإثنين 2026-02-16 12:33 م

مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة الربابعة والشرمان بحادث الصحراوي

مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة الربابعة والشرمان بحادث الصحراوي
مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة الربابعة والشرمان بحادث الصحراوي
 
الإثنين، 16-02-2026 09:42 ص
الوكيل الإخباري- عمَّ الحزنُ مواقعَ التواصل الاجتماعي، اليوم، عقب إعلان وفاة الشاب الخلوق الأستاذ أسامة أحمد الربابعة متأثراً بإصابته بحادث سيرٍ مؤسفٍ وقع أمس الأحد على الطريق الصحراوي، أثناء توجهه إلى عمله في إحدى مدارس مديرية الثقافة العسكرية.اضافة اعلان


وتداول روادُ منصات التواصل عباراتِ النعي والمواساة، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة، ومؤكدين أنه كان مثالًا للأخلاق الحسنة والالتزام، ومشهودًا له بحسن السيرة بين زملائه وطلبته وكلِّ من عرفه.

وكان الربابعة قد تعرّض لحادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى وفاته، ليلتحق بزميله الأستاذ محمد الشرمان الذي توفي متأثرًا بإصابته في الحادث ذاته.

وأعرب ناشطون وأصدقاء عن بالغ حزنهم لرحيل الشابين، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم الله ذويهما الصبر والسلوان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 6 علامات للسعال "القلبي"

ن

أخبار محلية وزير الطاقة يكشف آلية تسعير الغاز وبيعه للمستهلك في الأردن

البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

أخبار محلية البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

تعبيرية

طب وصحة طرق فعّالة للتغلب على النوم بعد الإفطار في رمضان

المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

أخبار محلية المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

شؤون برلمانية القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

المرأة والجمال 5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

ل

شؤون برلمانية العرموطي يعود إلى القبة



 






الأكثر مشاهدة