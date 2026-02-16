مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة الربابعة والشرمان بحادث الصحراوي

09:42 ص

الوكيل الإخباري- عمَّ الحزنُ مواقعَ التواصل الاجتماعي، اليوم، عقب إعلان وفاة الشاب الخلوق الأستاذ أسامة أحمد الربابعة متأثراً بإصابته بحادث سيرٍ مؤسفٍ وقع أمس الأحد على الطريق الصحراوي، أثناء توجهه إلى عمله في إحدى مدارس مديرية الثقافة العسكرية.





وتداول روادُ منصات التواصل عباراتِ النعي والمواساة، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة، ومؤكدين أنه كان مثالًا للأخلاق الحسنة والالتزام، ومشهودًا له بحسن السيرة بين زملائه وطلبته وكلِّ من عرفه.



وكان الربابعة قد تعرّض لحادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى وفاته، ليلتحق بزميله الأستاذ محمد الشرمان الذي توفي متأثرًا بإصابته في الحادث ذاته.



وأعرب ناشطون وأصدقاء عن بالغ حزنهم لرحيل الشابين، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم الله ذويهما الصبر والسلوان.

