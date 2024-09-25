التربية تعلن عن دفعة جديدة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء الدفعة الرابعة من المرشحين للعام الدراسي 25/24 للحصول على منحة لدراسة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين المنتهي بالتعيين، على نفقة الوزارة

في الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.



وأكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.



وقالت انه سيستمر تسليم العقود لغاية نهاية دوام الخميس (26/ 9/ 2024).



يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.



يراجع أبناء إقليم الجنوب (محافظة الكرك, محافظة معان, محافظة الطفيلة, محافظة العقبة) وأبناء إقليم الشمال الواردة أسماؤهم أدناه مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.



ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.



وتاليا الأسماء:

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ابراهيم عبد الكريم محمد السكارنه

ابراهيم محمد ابراهيم العزام

احسان طه عبد القادر الكور

احمد ابراهيم سليمان الغبابشه

احمد امين ياسر ابو صهيون

احمد زياد حمد الصالح

احمد صالح عبد الرحيم الزواهره

احمد عايش عبد ربه النعيم

احمد عدنان فهمي عازم

احمد محمد علي غرايبه

اركان ابراهيم عبدالله عرعراوى

اروى عبد الكريم احمد القضاه

اسراء عوده محمد بواعنه

اسماء احمد رفيفان اسعد

اسمهان حسين حسن صمادي

اسيل علي صالح الزعبي

اعتدال قاسم محمود ابو خيط

الاء ابراهيم الحاج علي مهانوه

اماني سبيتان محمد الفناطسه

اماني محمد عطا مطارنه

امجد محمدخير احمد ابورمان

امل صالح محمد حلالشه

امل ياسر سعيد الجواميس

انس محمد ابراهيم القيسي

انس محمد عبد القادر بني فواز

اوديت جمال نافع سعيد

اولين محمد امين الغرايبه

اياد عبد السلام سليم الجدي

ايمان احمد توفيق بني عيسى

ايمان حسن يمني السلمان

ايمان سلامه عياده الشرعه

ايمان علي سلامه المساعيد

ايمان محمود محمد الدبشه

ايمن احمد صالح شبيطه

باجس عوده عبد العزيز السليحات

بدر عادل علي ابو زيد

بركات احمد مصطفى بني ملحم

بهيره وليد توفيق قدوره الحاج

تهاني شاهر راشد الصايح

جمال كمال الدين جمال قاسم

حازم راتب يونس الفقير

حذيفه مأمون عبد القادر الصمادى

حمزه مبارك نواش هنداوى

حمزه محمد علي ابو مليح

حمزه يوسف عبد القادر صافي

حنان ضافي علي الكوامله

حنان عبد الكريم خالد النادي

حوريه محمود عبد الكريم ابو الشباب

خديجه محمد احمد محاسنه

خديجه محمد سلامه عبيدات

خلود عبدالحميد حلمي المهيرات

رابعه محمد صالح العموش

رابعه مفضي يوسف الحايك

راشد امجد عبد الغني الهنادي

راميا عمر محمد الرومي

رزان مازن كامل بليه

رشاد موسى سلمان الحسن

رعد موسى خدام الحجيله

رنا اسامه يوسف نواره

رنا محمد خليل العيسه

رندا احمد مقبل الدبايبه

رهام محمد قاسم المومني

روان علي عوض الموسه

ريم محمد رمضان محمد الشويكي

زيدالخير محمود احمد المجالي

سعد محمد فهد العريق

سفيان عزت سالم المصري

سميره توفيق محمود عليمي

سناء عمر حسن عبد الله

سناء محمد شلاش بني خالد

سناء يونس عطيه ابو قديرى

شفاء محمد عيسى الغزو

صالح خليل عبد الجبار ابو صالح

صفاء تيسير عبد الله صالح

صلاح الدين منصور عبد الله الزواهره

عائشه جمعه عبيد الصالح

عائشه هشام عيسى عبد الحافظ

عاهد عبد الحليم عبد الهادى السعايده

عايده ابراهيم محمد دبور

عبد الرحمن سالم احمد القرعان

عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز المناصير

عبد الله احمد فلاح المعاعيه

عبد الله محمد احمد نمر

عبدالله احمد حافظ حشايكه

عبير سلمان طلب المساعيد

عبير يوسف احمد الدغيلي

علا سامى سليم الرواجيح البقوم

علاء الدين محمد خير حسن فياض

علي عبد المجيد عبد الرزاق بن طريف

علي يوسف فهد السمامعه

عمر امجد ناصر ملكاوي

عمر عبد الله حسن دعيبس

عمر عبدالله فزاع الخوالده

عمر محمد عايد طعاني

غروب احمد ناصر الشديفات

فاديه سلامه مصطفى الصمادى

فارس محمود علي العرايضه

فاطمه سعود عوده السويعد

فاطمه عاطف ابراهيم عبد الغني

فاطمه محمد حسين الزعارير

فاطمه محمد عبد الرحمن العيسى

فاطمه يوسف مسعد الدلابيح

فدوى عبد الحفيظ محمد السواعير

فصل خلف عواد السيبيه

قصي محمد موسى النواصره

قصي منصور محمود ابو رمان

ليلى حسين عبد الغني الرباعي

مازن فخري نايف محافظه

مالك كمال عبد الله القراله

ماهر احمد عبد الله الوريكات

مجد عبد الله سليمان المحارب

محمد ابراهيم احمد عليان

محمد ابراهيم محمد الشوملي

محمد احمد فلاح القطيفان

محمد جلال مصطفى الزبون

محمد خالد عبد القادر ابو عريش

محمد خضر عبد الله السلامه

محمد عبد الله محمد الخلايله

محمد عبد الله مقبل الغبين

محمد عدنان احمد بطيحه

محمد علي محمد اللطايفه

محمد محمود رشيد نواصره

محمود احمد عبد الرحمن الروسان

مرام فليح حسن الرفوع

مريم محمد عجاج الحراحشه

مسعود زكريا اسماعيل مساعده

مصطفى سمير محمد ابو عرب

معاذ جمال عطا الله الغوله

منال جمعه محمود حسن

منال حسن ضيف الله المصري

منال محمد حامدى الحوامده

موسى محمد موسى الزواهره

مياده محمد جديع المرايات

مياده محمود عوده العقيل

ميرفت سميح احمد ابراهيم

ميساء محمد صالح بواعنه

نانسي محمود علي سوالمه

نايف علي حامد الدندن

نبيل علي عبد الغني الشوفيين

نداء عادل مفلح النمرات

نضال حسين عبد الله الصمادى

نعمات طايل عارف براهمه

نهله عبدالله مفضي الخزاعله

نوا عقيل اسمير المساعيد

هاجر وليد خالد محمود

هبه عبد اللطيف داود العدوان

هبه محمد فارس ارديسات

هدى صالح عبد الله الرشايده

هنادي ناجي محمد العزام

هند احمد عبد الله العواسا

هيفاء نايف احمد هيشان

وداد بركات عبد الهادى السعايده

وسام حسن عبدالفتاح العرايفي

وصال زعل سلمان الزوايده

وفاء خليل عبد الفتاح شاهين

وفاء محمد عوده الذيابات

يزن قيس نجيب عبابنه

يزن مجدى مصباح خليل

يوسف عبد الجبار زهير ابو سنينه

يونس يوسف حسين فحجان