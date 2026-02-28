اسرة شركة ڤاليو تنعى نجل الوزير الاسبق الغرايبة

بقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى أسرة شركة ڤاليو للتمويل المتخصص نجل رئيس مجلس إدارتها معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة ، المرحوم الشاب كرم مثنى حمدان غرايبة
ونسأل اللّٰه العليّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
