اسرة شركة ڤاليو تنعى نجل الوزير الاسبق الغرايبة

09:57 م

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .





بقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى أسرة شركة ڤاليو للتمويل المتخصص نجل رئيس مجلس إدارتها معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة ، المرحوم الشاب كرم مثنى حمدان غرايبة

ونسأل اللّٰه العليّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.



إنا لله وإنا إليه راجعون.





