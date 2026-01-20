الثلاثاء 2026-01-20 10:52 م

الحاجة صبحية محمد الزغموري في ذمة الله

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
الثلاثاء، 20-01-2026 10:13 م

" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".

ببالغ الأسى والحزن وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاءِ الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة صبحية محمد الزغموري زوجة المرحوم محمد جعفر صديق الأسمر ووالدة كل من ابراهيم و نعيم و سمير ولبيبه والمرحوم سليم العدوي وكل من منال و رامي ومها الاسمر

تقبل التعازي للرجال والنساء في دارة آل المصري في عمان - دوار خلدا - خلف حلويات النجمه - شارع سعيد بينو مقابل مسجد حيدر مراد مبنى رقم ٣٦ يوم الثلاثاء من الساعه ٥:٠٠ ولغاية الساعة ٩:٠٠ و يومي الاربعاء والخميس من الساعه ٤:٠٠ ولغاية الساعة ٩:٠٠

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون

 
 


