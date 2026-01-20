الحاجة صبحية محمد الزغموري في ذمة الله

ببالغ الأسى والحزن وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاءِ الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة صبحية محمد الزغموري زوجة المرحوم محمد جعفر صديق الأسمر ووالدة كل من ابراهيم و نعيم و سمير ولبيبه والمرحوم سليم العدوي وكل من منال و رامي ومها الاسمر
تقبل التعازي للرجال والنساء في دارة آل المصري في عمان - دوار خلدا - خلف حلويات النجمه - شارع سعيد بينو مقابل مسجد حيدر مراد مبنى رقم ٣٦ يوم الثلاثاء من الساعه ٥:٠٠ ولغاية الساعة ٩:٠٠ و يومي الاربعاء والخميس من الساعه ٤:٠٠ ولغاية الساعة ٩:٠٠
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون
-
أخبار متعلقة
-
عبدالله علي المصري في ذمة الله
-
وفاة الحاجة عائشة قويدر ملكاوي " أم أنور"
-
والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون في ذمة الله
-
شكر على تعازٍ بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي
-
آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار
-
شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله
-
شكر على تعاز
-
اعلان تفاصيل دفن وعزاء رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب