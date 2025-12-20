السبت 2025-12-20 07:10 م

الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

السبت، 20-12-2025 06:22 م
الوكيل الإخباري-   بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وبمزيدٍ من الحزن والأسى، ننعى وفاة المرحومة بإذن الله تعالى عائشة محمد خليل أبو عريش (أم فيصل) والدة كل من الدكتور فيصل الجوابرة والقاضي أويس الجوابرة والمحامي محمد الجوابرة ، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض.اضافة اعلان


نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما أصابها تكفيرًا لذنوبها ورفعةً لدرجاتها، وأن يثبتها عند السؤال، ويجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، ويسكنها فسيح جناته.

وإذ ننعى الفقيدة، نتقدم بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة لذويها وأقاربها، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


