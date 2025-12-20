الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما أصابها تكفيرًا لذنوبها ورفعةً لدرجاتها، وأن يثبتها عند السؤال، ويجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، ويسكنها فسيح جناته.
وإذ ننعى الفقيدة، نتقدم بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة لذويها وأقاربها، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
علي عبدالمالك صبيحات في ذمة الله
-
شقيقة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في ذمة الله
-
الحاج رضوان رفيق نظيف في ذمة الله
-
مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته
-
شكر على تعاز
-
والدة النائب حابس سامي الفايز في ذمة الله
-
حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم
-
الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله