الأربعاء 2025-04-09 05:01 م
 

الحاجة لمى حسن رشيد الغرايبة في ذمة الله

إنا لله وإنا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
الأربعاء، 09-04-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   بمزيد من الحزن والاسى ينعى ال ابو حسان وال الغرايبة واقرباؤهم وانسباؤهم المرحومة الحاجة لمى حسن رشيد الغرايبة زوجة محمد عبد الرحمن ابو حسان والدة كل من صالح ،عبد الرحمن،زين، وعائشة وشقيقة كل من محمد ،مها،رانية،نادية ووالدتها مي الحلبوني .اضافة اعلان


وسيتم تشييع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس من مسجد مقبرة ام الحيران الى مثواها الاخير في مقبرة العائلة في ام حيران .

تقبل التعازي للرجال لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم الخميس بعد صلاة العصر وحتى الساعة التاسعة مساءً في جمعية النبر الكائنة على طريق المطار مقابل شركة مرسيدس وللنساء في منزل زوجها محمد عبد الرحمن ابو حسان الكائن في ضاحية الرابية - شارع عبد الرحمن ابو حسان فيلا 39 لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم الخميس من الساعة 11 صباحاً لغاية 2 ظهراً . 

 
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