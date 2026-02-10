الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

وشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الإيثار، إلى مثواها الأخير في مقبرة الهاشمية.
وتُقبل التعازي والمواساة للرجال في ديوان عشيرة السمامعة – حي الأمير محمد / حارة السمامعة، وللنساء في منزل الفقيدة.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
