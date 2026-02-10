الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

02:28 م

الوكيل الإخباري- ينعى ديوان عشيرة السمامعة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى يسرى فهد السمامعة (أم محمد)، شقيقة والدهم، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء الموافق 10/2/2026.





وشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الإيثار، إلى مثواها الأخير في مقبرة الهاشمية.



وتُقبل التعازي والمواساة للرجال في ديوان عشيرة السمامعة – حي الأمير محمد / حارة السمامعة، وللنساء في منزل الفقيدة.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

