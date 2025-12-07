الأحد 2025-12-07 09:33 ص

الحاج رضوان رفيق نظيف في ذمة الله

رضوان رفيق نظيف ( أبو محمد )
الراحل رضوان رفيق نظيف ( أبو محمد )
الأحد، 07-12-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري- "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً"

اضافة اعلان

 

 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ذوو الفقيد وآل نظيف وأنسباؤهم وأصدقاؤهم الحاج الفاضل رضوان رفيق نظيف (أبو محمد)، صاحب السيرة الطيبة والعطرة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الجمعة.

والد كل من:
محمد، بلال، عمّار، أنديرا، المهندسة نادرة، الدكتورة عائشة، وفاطمة.

نسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير

أخبار محلية السير : هذه أسباب الحوادث بالاردن خلال المنخفض

خطوط النشاط الزلزالي

عربي ودولي مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

رضوان رفيق نظيف ( أبو محمد )

نعـي فـاضل الحاج رضوان رفيق نظيف في ذمة الله

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس تعرف على حالة الطقس بالاردن حتى يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- دعت دوائر حكومية، اليوم الاحد ، التالية أسماؤهم لاجراء المقابلة الشخصية.

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص

تستكمل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بمناقشتها موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، في

شؤون برلمانية المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم.. وتوقّع إقرارها الخميس

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب



 
 





الأكثر مشاهدة