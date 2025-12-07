الحاج رضوان رفيق نظيف في ذمة الله

الوكيل الإخباري- "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً"

اضافة اعلان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ذوو الفقيد وآل نظيف وأنسباؤهم وأصدقاؤهم الحاج الفاضل رضوان رفيق نظيف (أبو محمد)، صاحب السيرة الطيبة والعطرة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الجمعة.



والد كل من:

محمد، بلال، عمّار، أنديرا، المهندسة نادرة، الدكتورة عائشة، وفاطمة.



نسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.