الحاج رضوان رفيق نظيف في ذمة الله

والد كل من:
محمد، بلال، عمّار، أنديرا، المهندسة نادرة، الدكتورة عائشة، وفاطمة.
نسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
