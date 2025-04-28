الحاج صالح فهمي صالح هلال في ذمة الله

ستقام صلاة الجنازة على روحه الطيّبة بإذن الله يوم غداً بعد صلاة الظهر في مسجد أبو علندا الكبير والدفن في مقبرة الحنيطين- المبرك في ابو علندا
ويُقام العزاء للرجال وللنساء في جمعية قمّو في دابوق
ابتداءً من يوم الثلاثاء 29/4 حتى يوم الخميس 1/5 لمدة ثلاثة أيام من الساعة 4 عصراً
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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