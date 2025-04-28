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الحاج صالح فهمي صالح هلال في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
 
الإثنين، 28-04-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-  انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج صالح فهمي صالح هلال في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والد الزميلة والناطق الإعلامي بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلالاضافة اعلان


ستقام صلاة الجنازة على روحه الطيّبة بإذن الله يوم غداً بعد صلاة الظهر في مسجد أبو علندا الكبير  والدفن في مقبرة الحنيطين- المبرك في ابو علندا 

ويُقام العزاء للرجال وللنساء في جمعية قمّو في دابوق
ابتداءً من يوم الثلاثاء 29/4 حتى يوم الخميس 1/5 لمدة ثلاثة أيام من الساعة 4 عصراً

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
 
gnews

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