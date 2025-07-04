الحاج عدنان سالم أحمد العرموطي في ذمة الله

زوج الحاجة الفاضلة صالحة عبد الكريم شحادة العرموطي.
والفقيد والد كلا من: المهندس نضال ونزار والعقيد سمير ونادر ومحمد وسالم و سامر وأحمد، وشقيق المرحوم علي والمرحوم اللواء عادل والمهندس محمد وأحمد وشقيق المرحومة فضة وفضية والمرحومة هنية ونوال واعتدال وربيعة.
وسيشع جثمانه الطاهر غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد المرحوم الحاج نزال العرموطي في جبل نزال والدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران.
وتقبل التعازي للرجال وللنساء في قاعات عمان الكبرى - المدينة الرياضية - اعتبارا من يوم غد السبت صباحا ومساء ولمدة ثلاثة أيام.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
عن عمر يناهز 110 أعوام .. اربد تودع الحاج عيسى النمراوي
-
أبو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان
-
الشاب أحمد خرما في ذمة الله إثر حادث بأميركا
-
الشاب إبراهيم نايف العتوم في ذمة الله
-
وفاة طالب ثانوي إثر حادث سقوط في عمان .. ومدرسته تنعاه
-
"محمد مصطفى" نايف الحمود في ذمة الله
-
الضريبة تنعى وفاة اثنين من موظفيها
-
حزن بعد وفاة الشاب محمود مراد في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي