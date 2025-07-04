الحاج عدنان سالم أحمد العرموطي في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- تنعى عشيرة العرموطي وأقرباؤهم وأنسباؤهم فارسا من فرسانها و رجلا من رجالاتها الكرام طيب الذكر المرحوم بإذن الله الحاج عدنان سالم أحمد العرموطي ( أبو نضال ) اضافة اعلان



زوج الحاجة الفاضلة صالحة عبد الكريم شحادة العرموطي.



والفقيد والد كلا من: المهندس نضال ونزار والعقيد سمير ونادر ومحمد وسالم و سامر وأحمد، وشقيق المرحوم علي والمرحوم اللواء عادل والمهندس محمد وأحمد وشقيق المرحومة فضة وفضية والمرحومة هنية ونوال واعتدال وربيعة.



وسيشع جثمانه الطاهر غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد المرحوم الحاج نزال العرموطي في جبل نزال والدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران.



وتقبل التعازي للرجال وللنساء في قاعات عمان الكبرى - المدينة الرياضية - اعتبارا من يوم غد السبت صباحا ومساء ولمدة ثلاثة أيام.



إنا لله وإنا إليه راجعون.