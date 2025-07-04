الجمعة 2025-07-04 10:52 م
 

الحاج عدنان سالم أحمد العرموطي في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الجمعة، 04-07-2025 09:59 م
الوكيل الإخباري-  تنعى عشيرة العرموطي وأقرباؤهم وأنسباؤهم فارسا من فرسانها و رجلا من رجالاتها الكرام طيب الذكر المرحوم بإذن الله الحاج عدنان سالم أحمد العرموطي ( أبو نضال )اضافة اعلان

زوج الحاجة الفاضلة صالحة عبد الكريم شحادة العرموطي.

والفقيد والد كلا من: المهندس نضال ونزار والعقيد سمير ونادر ومحمد وسالم و سامر وأحمد، وشقيق المرحوم علي والمرحوم اللواء عادل والمهندس محمد وأحمد وشقيق المرحومة فضة وفضية والمرحومة هنية ونوال واعتدال وربيعة.

وسيشع جثمانه الطاهر غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد المرحوم الحاج نزال العرموطي في جبل نزال والدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران.

وتقبل التعازي للرجال وللنساء في قاعات عمان الكبرى - المدينة الرياضية - اعتبارا من يوم غد السبت صباحا ومساء ولمدة ثلاثة أيام.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حرائق ضخمة

عربي ودولي حرائق ضخمة تدفع السلطات إلى إخلاء قرى في محافظة اللاذقية

حفيد ترامب من صهره اللبناني

فن ومشاهير "يشبه جده".. أول لقطات منشورة لحفيد ترامب من صهره اللبناني - صور

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الحاج عدنان سالم أحمد العرموطي في ذمة الله

خيام النازحين في غزة

عربي ودولي حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة.. ومسؤول مطلع يصفه بـ"الإيجابي"

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

عربي ودولي هل تتمكن فرنسا من القبض على الأسد بعد ما ارتكبه .. إليك التفاصيل

تعيش غزة أزمة إنسانية طاحنة

عربي ودولي تعرف على أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة

جنود في الجيش الهندي في موقع عسكري بإقليم كشمير المتنازع عليه

عربي ودولي جنرال هندي: الصين زوّدت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة